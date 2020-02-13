В России упал спрос на круизы по всему миру из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 12:09
Параолимпиец Бурлаков пообещал Путину подарить щенка английского мастифа Общество, 17:59 Как компании найти «теплое» место на рынке высоких технологий Pro, 17:54 В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб на новую «банду GTA» Общество, 17:54 На фиолетовой линии метро Москвы произошло задымление Общество, 17:52 Банковский гигант Wells Fargo инвестировал в блокчейн-стартап Elliptic Крипто, 17:49 Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки Спорт, 17:46 Мосгорсуд отказался менять приговор студенту Егору Жукову Общество, 17:42 Водитель грузового фургона сбил 12-летнюю школьницу в Москве Общество, 17:31 Дорогое удовольствие: чем жертвуют собственники молла ради фасада Pro, 17:30 Госдеп внес три российских предприятия в санкционный список Политика, 17:26 Министр финансов Великобритании ушел в отставку Политика, 17:21 Госдума одобрила смягчение статьи о преступном сообществе для бизнеса Общество, 17:19 Путин оценил идею вписать в Конституцию слова о державе-победительнице Общество, 17:19 Путин оценил идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий Политика, 17:15
Вирус из Китая ,  
0 

В России упал спрос на круизы по всему миру из-за коронавируса

Большинство отказов туроператоры фиксируют в отношении круизов по Юго-Восточной Азии, пострадали также и другие направления. В некоторых компаниях продажи упали на 10–15%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские туристы начали отказываться от морских круизных поездок, причем не только в Юго-Восточной Азии, но и в других регионах. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, некоторые компании фиксируют снижение продаж на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «<...> причина, судя по объяснениям, именно в опасении заболеть», — отметила пресс-секретарь РСТ. Она выразила надежду на то, что все закончится хорошо, «если, конечно, не проявится тенденция отказа от путешествий вообще, как это было, например, при вспышке атипичной пневмонии, когда рынок просто замер на полтора месяца».

Пока большинство отмен приходится на круизы по Юго-Восточной Азии. «По данным некоторых компаний, около 70% [пассажиров] согласились на изменение маршрутов, остальным вернули стоимость круиза», — уточнила Тюрина. По ее словам, некоторые пассажиры даже готовы на штрафные санкции при отмене поездки.

На других направлениях компании также фиксируют отказы, но единичные, сообщила Тюрина.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также отмечают, что произошло перераспределение туристов по круизным маршрутам. «Часть туристов занимает выжидательную позицию до стабилизации ситуации, часть меняет маршруты своих путешествий. Это очень дифференцированный процесс, я думаю, что более конкретные данные мы получим к концу февраля», — заявил РБК вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Тем не менее некоторые направления сумели избежать влияния коронавируса. Так, продажи круизов по Персидскому заливу идут очень хорошо из-за низких цен, отметила пресс-секретарь РСТ. На средиземноморском направлении также пока не заметно снижение спроса.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 февраля
Общество

Исполнительный директор туроператора «Ника», специализирующегося на круизах, Михаил Корнышев рассказал РБК, что компания ощутила падение спроса на круизы из-за коронавируса. «К сожалению, у части населения сложилось мнение, что понятие «круиз» равно понятию «коронавирус», что, в свою очередь, равняется карантину и испорченному отдыху. И для этого мнения есть основания, возьмем хотя бы для примера лайнер Diamond Princess и то, что там происходит с пассажирами, лайнер Westerdam, которому не дают пристать, и пассажиры не могут выйти на берег и так далее», — отметил Корнышев.

В начале февраля лайнер Diamond Princess был помещен в карантин в японском порту Иокогама. Это случилось после того, как у одного из его пассажиров, который ранее сошел на берег, был обнаружен коронавирус. После первых исследований коронавирус был диагностирован у десяти пассажиров, позже это количество выросло до 130.

Госпиталь для больных коронавирусом на стадионе Уханя. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Еще один круизный лайнер, Westerdam, должен был завершить свое плавание в Японии, однако власти страны не разрешили его пассажирам сойти на землю из-за слухов о том, что на борту есть зараженные. Такое же решение приняли еще четыре страны. Оператор круизного судна заявлял, что на борту больных нет.

Автор: Роман Кирьянов, Мария Лисицына
Теги: круизы, коронавирус, продажи
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки
Общество
Власти Хубэя объяснили рекордный рост числа заразившихся коронавирусом
Общество
В ВОЗ назвали сроки тестирования вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter