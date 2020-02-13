В России упал спрос на круизы по всему миру из-за коронавируса

Большинство отказов туроператоры фиксируют в отношении круизов по Юго-Восточной Азии, пострадали также и другие направления. В некоторых компаниях продажи упали на 10–15%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские туристы начали отказываться от морских круизных поездок, причем не только в Юго-Восточной Азии, но и в других регионах. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, некоторые компании фиксируют снижение продаж на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «<...> причина, судя по объяснениям, именно в опасении заболеть», — отметила пресс-секретарь РСТ. Она выразила надежду на то, что все закончится хорошо, «если, конечно, не проявится тенденция отказа от путешествий вообще, как это было, например, при вспышке атипичной пневмонии, когда рынок просто замер на полтора месяца».

Пока большинство отмен приходится на круизы по Юго-Восточной Азии. «По данным некоторых компаний, около 70% [пассажиров] согласились на изменение маршрутов, остальным вернули стоимость круиза», — уточнила Тюрина. По ее словам, некоторые пассажиры даже готовы на штрафные санкции при отмене поездки.

На других направлениях компании также фиксируют отказы, но единичные, сообщила Тюрина.