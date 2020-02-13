Общество , 13 фев, 11:28
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Мишустин отдал Трутневу новое управление развития приоритетных территорий
Юрий Трутнев
В составе аппарата правительства появилось новое управление по развитию приоритетных территорий. Его руководителем назначен вице-премьер Юрий Трутнев, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства, передает корреспондент РБК.
«У нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий. Его возглавил Юрий Трутнев», — сказал премьер.
Юрий Трутнев с 2013 года занимает пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
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