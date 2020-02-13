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Мишустин отдал Трутневу новое управление развития приоритетных территорий

Юрий Трутнев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В составе аппарата правительства появилось новое управление по развитию приоритетных территорий. Его руководителем назначен вице-премьер Юрий Трутнев, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства, передает корреспондент РБК.

«У нас появилось одно новое управление по развитию приоритетных территорий. Его возглавил Юрий Трутнев», — сказал премьер.

Юрий Трутнев с 2013 года занимает пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Материал дополняется.

Теги: Юрий Трутнев, правительство, Михаил Мишустин
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