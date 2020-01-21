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Юрий Трутнев сохранит пост куратора Арктики в новом правительстве

И.о. вице-премьера и полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев сохранит пост в новом правительстве, рассказали источники РБК. На 24–25 января у него назначены встречи с главами дальневосточных регионов
Юрий Трутнев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)
И.о. вице-премьера и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев остается в новом кабинете министров и сохранит пост. Об этом РБК рассказали источник в аппарате правительства и подтвердили два собеседника, близких к правительству одного из дальневосточных регионов и компании, работающей в ДФО.

По словам одного из собеседников РБК, Трутнев уже расписал свой график после первого заседания правительства и запланировал командировку на Дальний Восток в начале следующей недели. 24–25 января он намерен встретиться с главами дальневосточных регионов — «на разбор полетов по итогам минувшего года», отметил источник.

«Да, это никто не отменял», — подтвердил РБК источник, близкий к аппарату полпреда. По его словам, встреча с главами дальневосточных регионов 24–25 января — это ежегодное мероприятие.

«Когда правительство ушло в отставку, Трутнев всем сказал: при любом раскладе не отменяем. Если все на местах, проводим, как и планировали. Если уходим, знакомим всех с новыми [министром и вице-премьером]», — добавил собеседник РБК.

Трутнев, который с 2004 по 2012 год работал министром природных ресурсов, в августе 2013 года был назначен вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе и с тех пор занимает этот пост.

За время работы в последнем кабинете министров Дмитрия Медведева с мая 2018 года в подведомственном Трутневу Дальневосточном федеральном округе был запущен первый экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири», была расширена зона ответственности Министерства по развитию Дальнего Востока на Арктику и приняты общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике.

По инициативе Трутнева в правительстве также стали обсуждать возможность либерализации доступа на арктический шельф, где сейчас могут работать только «Роснефть» и «Газпром», а также их «дочки» и партнеры.

РБК направил запрос представителю Трутнева.

Авторы: Тимофей Дзядко, Елизавета Антонова, Петр Канаев
Теги: Трутнев, Арктика, Дальний Восток
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