Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

Ученого и изобретателя Алесея Темирева приговорили к 7,5 годам строгого режима за передачу секретных сведений Вьетнаму. Его защита утверждала, что секретные сведения, из-за которых его обвинили в госизмене, есть в открытом доступе

Алексей Темирев (Фото: irisnovoch.ru)

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор ученому Алексею Темиреву, задержанному по подозрению в госизмене в июле 2018 года. Его приговорили к 7,5 годам колонии, сообщили РБК в пресс-службе Ростовского областного суда.

«Уже вступил в законную силу приговор. Ему дали 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Ограничение свободы на 1 год после отбытия наказания. Ст. 275 УК [госизмена]», — сообщили в пресс-службе суда.

64-летний Темирев был задержан в июле 2018 года, когда он самостоятельно пришел к сотрудникам ФСБ, чтобы проверить на секретность документы с места работы — конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»), рассказывала его адвокат Анна Полозова. Мужчину обвинили в том, что он передавал во Вьетнам секретную информацию об оборудовании, которое он сам же и создавал вместе со своим аспирантом из этой страны. Темирев преподавал на кафедре «Электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова. «Но это все (данные об оборудовании. — РБК) есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке», — отмечала адвокат.

«Доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стент в сердце, он практически не видит, и если не лечить, то ученый ослепнет», — оценивал состояние Темирева член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, передавал ТАСС. В январе 2019 года находившемуся в заключении Темиреву провели операцию на сердце, писал Donday.