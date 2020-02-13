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Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

Ученого и изобретателя Алесея Темирева приговорили к 7,5 годам строгого режима за передачу секретных сведений Вьетнаму. Его защита утверждала, что секретные сведения, из-за которых его обвинили в госизмене, есть в открытом доступе
Алексей Темирев (Фото: irisnovoch.ru)

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор ученому Алексею Темиреву, задержанному по подозрению в госизмене в июле 2018 года. Его приговорили к 7,5 годам колонии, сообщили РБК в пресс-службе Ростовского областного суда.

«Уже вступил в законную силу приговор. Ему дали 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Ограничение свободы на 1 год после отбытия наказания. Ст. 275 УК [госизмена]», — сообщили в пресс-службе суда.

64-летний Темирев был задержан в июле 2018 года, когда он самостоятельно пришел к сотрудникам ФСБ, чтобы проверить на секретность документы с места работы — конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»), рассказывала его адвокат Анна Полозова. Мужчину обвинили в том, что он передавал во Вьетнам секретную информацию об оборудовании, которое он сам же и создавал вместе со своим аспирантом из этой страны. Темирев преподавал на кафедре «Электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И. Платова. «Но это все (данные об оборудовании. — РБК) есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке», — отмечала адвокат.

«Доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стент в сердце, он практически не видит, и если не лечить, то ученый ослепнет», — оценивал состояние Темирева член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев, передавал ТАСС. В январе 2019 года находившемуся в заключении Темиреву провели операцию на сердце, писал Donday.

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За последние несколько лет в России по подозрению в госизмене были задержаны несколько ученых. Так, резонанс вызвал арест 74-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса») Виктора Кудрявцева, которого обвинили в передаче секретных сведений в Бельгию. ЦНИИмаш участвовал в совместных исследовательских проектах с этой структурой, руководителем этих исследований со стороны ЦНИИмаша был Виктор Кудрявцев. В июне 2019 года был арестован его коллега Роман Ковалев.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: госизмена, ученый, приговор
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