Отец заявил об обвинениях Зиминой в госизмене из-за фото на свадьбе

Антонина Зимина (Фото: ziminaak / Facebook )

Отец эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова Антонины Зиминой, которую обвиняют в госизмене, Константин Зимин рассказал подробности эпизода ее свадьбы в апреле 2015 года, с которым связано уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Накануне Антонине Зиминой и ее супругу Константину Антонцу предъявили обвинения в госизмене в пользу спецслужб Латвии, сообщали ТАСС и «Интерфакс» с со ссылкой на источники. Как писал ТАСС, следствие считает, что супруги раскрыли информацию о сотруднике ФСБ, который присутствовал на их свадьбе в 2015 году, латвийским спецслужбам.

Отец Антонины рассказал, что сотрудник ФСБ действительно был среди приглашенных на свадьбе Антонины в апреле 2015 года. По словам Зимина, молодой человек, выпив за праздничным столом, открыто говорил о месте своей работы. Кроме того, он раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были родственники Антонины из Литвы. «Никто и не думал, что это какое-то преступление», — отметил Зимин. Однако вскоре после свадьбы, когда фотографии с мероприятия попали в Сеть, ФСБ начала уголовное дело, сообщил отец Антонины.

Зимин добавил, что никто из гостей со свадьбы не был опрошен, хотя все могли бы подтвердить его слова. Не был опрошен и сам сотрудник ФСБ, который присутствовал на свадьбе, утверждает мужчина.