У бывшего ректора СПбГУП Запесоцкого прошел обыск по делу о хищении

По словам Запесоцкого, он в этот момент находился на лечении в клинике. Как считает следствие, сотрудники университета похитили ₽26,9 млн на научных исследованиях СПбГУП

Александр Запесоцкий (Фото: Ольга Костромина / ТАСС)

В квартире экс-ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого провели обыск по делу о хищении ₽26,9 млн на научных исследованиях вуза. Об этом он рассказал «Фонтанке».

По словам Запесоцкого, сам он находится на лечении в клинике. В его отсуствие, как утверждает экс-ректор, квартиру вскрыли и провели там обыск, в постановлении на который было также указано имя жены Запесоцкого. Он рассказал, что у супруги изъяли ключи от арендованной машины.

Запесоцкий уверяет, что жена не причастна к научным трудам, поскольку научные работы написаны по социально-трудовой и миграционной тематике, а супруга экс-ректора является специалистом по лингвистике.

Источник в правоохранительных органах предоставил РБК выдержку из постановления о возбуждении уголовного дела. В документе сказано, что с 16 марта 2021 года по 28 февраля 2025 года «неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей» вуза использовали свое служебное положение и обманным путем похитили денежные средства, которые были выделены из бюджета Минтруда и Минобрнауки России на производство научных работ.

Как утверждается в постановлении, сотрудники знали, что расходы на научные работы будут ниже размера субсидий. Таким образом, они собирались обогатиться за счет полученной разницы. Сотрудники университета попросили перечислить деньги на их банковские счета, а общая сумма ущерба ведомствам составила не менее ₽26,9 млн.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

22 сентября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск о возврате государству имущества СПбГУП, поданный Генеральной прокуратурой. Ответчиками по делу выступали СПбГУП и Федерация независимых профсоюзов России. В качестве третьих лиц были привлечены, в том числе Запесоцкий.

На следующий день имущество СПбГУП было арестовано. По информации Генпрокуратуры, университет незаконно перешел в собственность Федерации независимых профсоюзов России. Запесоцкий, как утверждает Генпрокуратура, «на протяжении десятилетий» использовал имущество вуза для личного обогащения, получая средства от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета. 24 сентября стало известно, что ректор был отстранен от должности.

Ежегодная выручка СПбГУП, сформированная за счет оплаты обучения, составляет ₽0,5–1 млрд, однако Запесоцкий отчитывался в ФНС об убытках с помощью искусственно завышенных непрофильных расходов на рекламу, закупку инвентаря, аренду и оплату коммунальных услуг. С 2012 года вуз получил из бюджета ₽3,2 млрд, выяснили в Генпрокуратуре. Помимо прочего, в период с 2022 по 2025 год Запесоцкий предоставил займы сыну на ₽48 млн из средств СПбГУП, расходы покрыл с помощью госсубсидий, а на высвободившиеся ₽670 млн купил, в частности, дом во Франции, заявили в ведомстве. В вузе говорили РБК, что не получали от государства имущества, а имеющееся не было использовано Запесоцким в личных целях. Ректор также не согласился с доводами надзорного ведомства.

Затем, 10 октября, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате государству имущества СПбГУП. Согласно сведениям в картотеке дел, речь идет об общежитии на 1,2 тыс. мест, учебном корпусе площадью 46,4 тыс. кв. м на ул. Фучика, четырех зданиях (490, 7 кв. м, 205,2 кв. м, 894,6 кв. м, 7 тыс. кв. м), гараже (198,6 кв. м), трансформаторной подстанции (40,1 кв. м) и котельной (262,2 кв. м) в поселке Ольгино.

В Ленинграде была создана профсоюзная школа в 1926 году, в 1973-м ее реорганизовали в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК). На ее базе в 1993-м появился СПбГУП. Запесоцкий работал в ВПШК с 1985 года, а в 1991-м стал ректором. Он также является кандидатом педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН) и заместителем председателя отделения РАН в Санкт-Петербурге. Согласно данным на сайте СПбГУП, Запесоцкий был доверенным лицом президента России Владимира Путина «с 2012 года». Ректор неоднократно привлекал общественное внимание своими высказываниями. В частности, в 2004 году он заявил, что построил в вузе «культ личности», в 2014-м объяснял отчисление 150 человек «несоблюдением дисциплины и неспособностью к поведению на уровне университетских стандартов», а в 2021-м предложил не выдавать дипломы при отсутствии прививок.