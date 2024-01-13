МЧС: площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом выросла в 50 раз

Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом выросла в 50 раз

Площадь пожарана складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тыс. кв. м, сообщило городское управление МЧС.

Ранее площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили повышенный, четвертый ранг сложности. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении участвуют 112 человек и 25 единиц техники.

Склад находится в здании № 153 на Московском шоссе, уточнили МЧС. В Wildberries уже пообещали, что возместят продавцам потери за уничтоженные огнем товары, а покупателям — вернут деньги.

В конце ноября 2023 года склад Wildberries в подмосковной деревне Коледино в Подольске затопило после того, как погрузчик задел датчик системы пожарной безопасности, сообщали РБК в пресс-службе компании. Из-за этого часть упаковок товаров на складе «потеряла внешний вид», их пообещали заменить.

По данным телеграм-канала Baza, сначала на складе прорвало трубу, из-за чего начал подниматься пар, затем сработала система пожаротушения. Вода залила преимущественно крупногабаритные товары.