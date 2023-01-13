Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Военком Забайкалья сообщил об отмене отсрочки для многодетных отцов Общество, 11:29
Торговля России с Китаем достигла рекорда Экономика, 11:26
В Будапеште мужчина напал на полицейских с ножом Общество, 11:23
Вторая ракетка России из-за травмы не вышла на полуфинал в Аделаиде Спорт, 11:20
«Рынок живой»: что будет с продажами автомобилей в России в 2023 году Авто, 11:16
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 11:15
«Почаще заглядывайте в WeChat». Что может вернуть Китай на крипторынок Крипто, 11:14
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В школьную программу включили модуль по игре в лапту Общество, 11:12
Лариса Латынина опровергла сообщения о перенесенном инфаркте Спорт, 11:10
Министр рассказал, чего лишится семья Назарбаева из-за закона о елбасы Политика, 11:09
Как подтвердить применение нулевой ставки НДС при экспорте товара в Китай Pro, 11:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:02
Прощание с экс-президентом Башкирии Рахимовым. Трансляция Политика, 11:02
Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Общество, 11:01
Общество ,  
0 

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Рахимовым
Рахимов возглавлял с 1989 башкирский Верховный совет, а в 1993 стал первым президентом республики, в 2010 году досрочно ушел в отставку. Он умер 11 января
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с первым башкирским лидером Муртазой Рахимовым, она проходит в уфимском концертном зале «Башкортостан», передает ТАСС. Рахимова похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

Рахимов умер 11 января на 89-м году жизни после «тяжелой продолжительной болезни». В июле телеканал «Вся Уфа» писал со ссылкой на источник, что Рахимов находится в больнице в тяжелом состоянии. Состояние политика оценивалось как удовлетворительное, сообщили позднее в минздраве республики.

Рахимов родился в 1934 году, окончил Уфимский нефтяной техникум, работал на Уфимском НПЗ и Ново-Уфимском НПЗ, а в 1986 году его назначили директором предприятия. В 1989-м Рахимова избрали народным депутатом СССР и в том же году назначен председателем Верховного Совета Республики Башкортостан. Спустя четыре года, в 1993, он стал первым президентом республики, в 1998 и 2003 переизбирался на второй и третий срок.

В 2006 году Путин внес в Курултай Башкирии его кандидатуру для утверждения на новый срок. Тогда депутаты согласовали его новый пятилетний президентский срок, но июле 2010 года он решил досрочно сложить полномочия. Занимваший тогда пост президента Дмитрий Медведев принял его отставку.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Башкирия Уфа Муртаза Рахимов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter