Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Рахимов возглавлял с 1989 башкирский Верховный совет, а в 1993 стал первым президентом республики, в 2010 году досрочно ушел в отставку. Он умер 11 января

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с первым башкирским лидером Муртазой Рахимовым, она проходит в уфимском концертном зале «Башкортостан», передает ТАСС. Рахимова похоронят на мусульманском кладбище Уфы.

Рахимов умер 11 января на 89-м году жизни после «тяжелой продолжительной болезни». В июле телеканал «Вся Уфа» писал со ссылкой на источник, что Рахимов находится в больнице в тяжелом состоянии. Состояние политика оценивалось как удовлетворительное, сообщили позднее в минздраве республики.

Рахимов родился в 1934 году, окончил Уфимский нефтяной техникум, работал на Уфимском НПЗ и Ново-Уфимском НПЗ, а в 1986 году его назначили директором предприятия. В 1989-м Рахимова избрали народным депутатом СССР и в том же году назначен председателем Верховного Совета Республики Башкортостан. Спустя четыре года, в 1993, он стал первым президентом республики, в 1998 и 2003 переизбирался на второй и третий срок.

В 2006 году Путин внес в Курултай Башкирии его кандидатуру для утверждения на новый срок. Тогда депутаты согласовали его новый пятилетний президентский срок, но июле 2010 года он решил досрочно сложить полномочия. Занимваший тогда пост президента Дмитрий Медведев принял его отставку.