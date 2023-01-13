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Прощание с экс-президентом Башкирии Рахимовым. Трансляция
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Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии
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13 янв, 11:02
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Прощание с экс-президентом Башкирии Рахимовым. Трансляция
В Башкирии проходят похороны первого президента региона Муртазы Рахимова. На церемонию приехал президент России Владимир Путин.
Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
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Теги
Муртаза Рахимов
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