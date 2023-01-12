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Первого президента Башкирии похоронят 13 января

Первого президента Башкирии Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище в Уфе
Муртаза Рахимов
Муртаза Рахимов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Прощание и похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова пройдут в пятницу, 13 января, сообщила пресс-служба главы республики Радия Хабирова.

Прощание состоится в концертном зале «Башкортостан», все желающие смогут проститься с ним в период с 9:00 до 12:00 (7:00 до 10:00 мск). После этого пройдет траурный митинг, после чего Рахимова похоронят на мусульманском кладбище в Уфе.

Хабиров также поручил властям внести предложения по увековечению памяти Рахимова.

Рахимов умер накануне после продолжительной болезни, ему было 88 лет. Он возглавлял Башкирию более 16 лет: первым президентом республики его избрали в декабре 1993 года, в 1998 году переизбрали на второй срок, на третий — в 2003. В 2006 году президент Владимир Путин внес в Курултай Башкирии его кандидатуру для утверждения на новый срок. Тогда депутаты согласовали его новый пятилетний президентский срок, однако в октябре 2010 года Рахимов объявил о решении досрочно уйти с поста главы Башкирии. 
 

Теги
Муртаза Рахимов Башкирия похороны
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Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
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