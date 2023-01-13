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Росавиация попросила экипажи следить за выражениями на рейсах

«Ъ»: Росавиация потребовала отчитаться о поведении пилотов и бортпроводников из-за жалоб
Регулятор привел в пример видео с матерящимся пилотом, «забывшим» выключить громкую связь. Пилоты в беседе с «Ъ» сочли запись фейком, но источник сказал, что можно перепутать кнопки связи с диспетчером, с которыми иногда матерятся
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Авиакомпании должны следить за поведением и культурой речи экипажей, поскольку увеличивается число жалоб от пассажиров о ненормативной лексике пилотов и бортпроводников и «ненадлежащем соблюдении процедур». Письмо с таким содержанием, по данным «Коммерсанта», направил заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров руководителям авиаперевозчиков.

Регулятор попросил провести дополнительные занятия с сотрудниками и еще раз проверить знание членами экипажей типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров, предложив выборочно переслушать аудиозаписи и отчитаться до понедельника, 16 января.

В качестве примера «неподобающего поведения» Росавиация привела видеозапись в интернете, на которой пилот забывает выключить микрофон и, бранясь, ищет «кнопку отключения рации».

Подобные видеозаписи являются фейком, заверил издание командир А320 «Аэрофлота» Андрей Литвинов, пояснив, что забыть выключить микрофон невозможно технически. Вещание на громкой связи в салон ведется через микрофон или наушники через удержание специальной кнопки включения звуков, она автоматически выжимается, когда ее отпускаешь в конце сообщения, рассказал пилот.«Очевидно, у проверяющих не осталось других проблем и появилось лишнее свободное время», — предположил пилот-инструктор Алексей Кочемасов, подчеркнув, что случайное включение связи невозможно в любом типе судна.

При этом источник издания в одной из крупных авиакомпаний рассказал, что на их модели Boeing кнопки связи с диспетчером и с пассажирами расположены поблизости и их легко перепутать. «Но пилоты не общаются с диспетчерами матом, кроме редких случаев», — заверил он.

Опрошенные изданием авиаперевозчики («Аэрофлот», S7, Smartavia, «Россия», «Победа») заверили, что принимают достаточные меры для обеспечения уровня коммуникаций между экипажем и пассажирами. В частности, в «Победе» рассказали о наличии «некоторой доли свободы и дружелюбия» от пилотов. «Однажды пилот во время стандартного уведомления о температуре за бортом в –50°С в шутку попросил наших клиентов не открывать форточки, и после рейса это вызвало шквал позитивных откликов в форме обратной связи», сообщили в компании.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росавиация гражданская авиация бортпроводники пилоты
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