Летевший в Москву самолет сел в Самарканде из-за драки и беременной

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Бангкок — Москва, совершил экстренную посадку в Самарканде из-за женщины, которой стало плохо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Самолет, выполнявший рейс SU271 Бангкок — Москва от 12.01.2023, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самарканда в связи с ухудшением состояния здоровья пассажирки», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что после посадки самолета женщина была передана врачам. В пресс-службе аэропортов Узбекистана заявили, что причиной посадки стало начало преждевременных схваток у беременной женщины.

Также во время рейса возник конфликт между двумя пассажирами, их передали полиции в аэропорту Самарканда. На борту находились 364 пассажира.

Телеграм-канал Baza пишет, что один из пассажиров потребовал от стюардессы «особого отношения», а после отказа толкнул ее. Мужчину скрутили, но из-за переполоха беременной женщине стало плохо. По данным Mash, дебошир представился сыном красноярского губернатора Александра Усса (сейчас Артем Усс находится в итальянской тюрьме).

По словам представителя «Аэрофлота», при подготовке самолета к продолжению рейса «возникли технические причины, вследствие которых авиакомпанией было принято решение об отстранении воздушного судна от дальнейшего выполнения полета». Чтобы доставить людей в Москву, было использовано два резервных самолета меньшей вместимости. Часть пассажиров были перебронированы на ближайший регулярный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву. Им было предоставлено размещение в гостинице, а также еда и напитки.

7 января пассажирский самолет авиакомпании «Победа», следующий из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги. На тот момент борт находился примерно в середине пути — над Вологодской областью. В итоге он совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево.