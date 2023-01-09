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В Росавиации опровергли отмену запрета на полеты в южные аэропорты

Росавиация: запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России продолжает действовать
Фото: Денис Быковских для РБК
Фото: Денис Быковских для РБК

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продолжает действовать, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Ранее РБК писал, что ведомство прекратило уведомлять о продлении запрета на полеты, введенного с началом военной операции на Украине.

10 января журнал «Авиация и спорт» опубликовал копию письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что режим ограничения полетов отменяется с 0:15 15 января.

«Данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — сказали агентству в Росавиации.

Полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были ограничены с начала российской военной операции на Украине 24 февраля прошлого года. С тех пор ведомство неоднократно продлевало запрет. Всего за прошлый год было 49 оповещений о продлении режима, но в конце декабря регулятор перестал уведомлять об этом. Близкие к авиавластям источники РБК рассказали, что такое решение приняли вышестоящие ведомства — сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения (NOTAM).

Из сообщений аэропортов следует, что запрет был продлен в 50-й раз, до 8 января. После этого о продлении не сообщалось.

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