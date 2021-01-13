Эксперты назвали пять симптомов «британского» штамма COVID-19 у детей

Новый штамм коронавируса COVID-19, который был обнаружен в Великобритании и считается более опасным, протекает у детей с рядом отличительных симптомов. Об этом заявили эксперты в области здравоохранения, сообщает Express.

Как отмечает издание, большинство заболевших детей страдают от усталости, а многие из них также становятся замкнутыми. У заразившихся младенцев наблюдаются куда более частые приступы истерики и плача.

Больше половины инфицированных детей (53%) жаловались на головную боль. Вместе с тем они могут испытывать и боли в животе. Поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать у своих детей, не болит ли у них голова одновременно с возникающим дискомфортом в животе.

Еще одним симптомом является температура выше 37 градусов, он встретился почти у половины заболевших «британским» штаммом коронавируса. Кроме того, на наличие инфекции в организме у детей может указывать больное горло.

Помимо этого, около 35% заболевших страдают от потери аппетита. По словам экспертов, чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.