Мужчины обогнали женщин в тратах к Новому году

Сбербанк впервые представил индексы Деда Мороза и Снегурочки. Оказалось, что среднестатистический мужчина потратил на новогодние подарки на 28% больше средней женщины

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В преддверии новогодних праздников сезонные расходы россиян в конце 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие годы, в последнюю неделю декабря прирост трат составил 39,6% по сравнению с обычной зимней неделей, следует из результатов исследования, подготовленного Сбербанком совместно с «Платформой ОФД». Чтобы показать динамику расходов мужчин и женщин отдельно, Сбербанк впервые представил гендерные индексы Деда Мороза и Снегурочки.

Выяснилось, что средний «Дед Мороз» в 2019 году потратил на подготовку к Новому году 10,8 тыс. руб., что на 28% больше трат средней «Снегурочки» (8,438 тыс. руб.). При этом представители обоих полов существенно увеличили свои расходы по сравнению с предыдущими годами.

«В 2019 году прирост обоих показателей связан с всплеском трат в категориях «Бытовая техника» и «Игрушки». Можно предположить, что как мужчины, так и женщины направляют дополнительные доходы на общие семейные цели, а не на собственное потребление», — отмечается в исследовании.

По подсчетам экспертов, около трети общих затрат (в среднем 3271 руб. на человека) ушло на покупку продуктов для новогоднего стола, а оставшиеся две трети — на подарки (ювелирные изделия, косметика, алкоголь, сувениры, бытовая техника и гаджеты, игрушки и т.д.).