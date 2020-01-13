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Мужчины обогнали женщин в тратах к Новому году

Сбербанк впервые представил индексы Деда Мороза и Снегурочки. Оказалось, что среднестатистический мужчина потратил на новогодние подарки на 28% больше средней женщины
Сбербанк SBER ₽258,19 +0,08% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В преддверии новогодних праздников сезонные расходы россиян в конце 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие годы, в последнюю неделю декабря прирост трат составил 39,6% по сравнению с обычной зимней неделей, следует из результатов исследования, подготовленного Сбербанком совместно с «Платформой ОФД». Чтобы показать динамику расходов мужчин и женщин отдельно, Сбербанк впервые представил гендерные индексы Деда Мороза и Снегурочки.

Выяснилось, что средний «Дед Мороз» в 2019 году потратил на подготовку к Новому году 10,8 тыс. руб., что на 28% больше трат средней «Снегурочки» (8,438 тыс. руб.). При этом представители обоих полов существенно увеличили свои расходы по сравнению с предыдущими годами.

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«В 2019 году прирост обоих показателей связан с всплеском трат в категориях «Бытовая техника» и «Игрушки». Можно предположить, что как мужчины, так и женщины направляют дополнительные доходы на общие семейные цели, а не на собственное потребление», — отмечается в исследовании.

По подсчетам экспертов, около трети общих затрат (в среднем 3271 руб. на человека) ушло на покупку продуктов для новогоднего стола, а оставшиеся две трети — на подарки (ювелирные изделия, косметика, алкоголь, сувениры, бытовая техника и гаджеты, игрушки и т.д.).

Динамика увеличения расходов «Снегурочек» свидетельствует о том, что женщины начали подготовку к праздникам в среднем на 3–4 дня раньше мужчин. У мужчин расходы по ряду категорий достигли максимума только 31 декабря. Так, например, расходы на ювелирные изделия, косметику, алкоголь и сувениры увеличились в этот день по сравнению с началом периода сезонных трат более чем в три раза. В 2,5 раза выше обычного уровня декабря оказались 31 декабря и расходы мужчин на покупку игрушек.

«Деды Морозы» в преддверии Нового года начали активнее совершать покупки в магазинах женской одежды (максимум дневных трат составил 6,2% от совокупных трат за месяц в этой категории), а также дарить цветы (7,5% трат пришлось на 31 декабря). «Снегурочки» же искали подарки в традиционно «мужских» категориях — магазинах спортивных товаров и мужской одежды (максимум дневных трат 6,4% и 6,5% соответственно)», — отмечается в отчете.

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Аналитики отмечают, что больше всего предновогодние расходы оказались в тех регионах, где наиболее высок общий уровень цен — Чукотка, Якутия, Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО и Сахалинская область. При этом на Чукотке и на Ямале женщины потратили больше мужчин.

Совокупные расходы жителей России, связанные с празднованием прихода Нового 2020 года, по оценке аналитиков «СберДанных», составили не менее 285 млрд руб.

Ранее социологи Левада-центра выяснили, что большинство опрошенных ждут в 2020 году отставок министров и коррупционных скандалов. При этом число россиян, которые считают, что наступивший год будет удачным лично для них, стало максимальным за семь лет — 65%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, подарки, Новый год
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