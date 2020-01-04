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«Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год
Показ мелодрамы «Ирония судьбы» не помог «России 1» стать 31 декабря 2019 года самым популярным вещателем. Наибольшую аудиторию в этот день собрал «Первый канал» с другими советскими кинохитами
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

РБК изучил данные о телевизионных предпочтениях россиян в последний день 2019 года, когда крупнейшие федеральные телеканалы — «Первый канал» и «Россия 1» — при помощи киноклассики и развлекательных программ традиционно пытаются собрать у экранов максимальную аудиторию.

Данные исследовательской компании Mediascope предоставил один из ее клиентов — российский офис ECI Media Management. Сам измеритель официально объявит итоги новогоднего телесмотрения только 9 января.

Что важно знать про телеизмерения

На ТВ эфирные сутки начинаются в 6:00 и заканчиваются в 5:59 следующего дня. Таким образом, результаты измерений за 31 декабря включают в себя и данные за первые часы 1 января.

Пока все приведенные данные отражают телевизионные предпочтения только жителей городов с населением от 100 тыс. человек. После праздников будут доступны результаты измерений уже по всей стране с учетом малых городов и сел.

Каждый вещатель работает для своей целевой аудитории. Чтобы сравнивать показатели телеканалов между собой, используется общая аудитория — все зрители старше четырех лет.

Рейтинг отражает соотношение зрителей, смотревших конкретную программу или канал, к общему числу жителей крупных городов. В абсолютных значениях аналогом рейтинга является аудитория.

Доля аудитории — соотношение зрителей конкретной программы или канала к общему числу всех, у кого в данный момент был включен телевизор.

«Первый канал» — самый популярный вещатель за весь день

Самым популярным вещателем за эфирные сутки 31 декабря 2019 года стал «Первый канал». В среднем за весь день его аудитория превышала 2,8 млн жителей крупных городов старше четырех лет (учитываются как пиковые вечерние часы, так раннее утро и глубокая ночь), рейтинг — 4,03%, доля аудитории — 17,21%. Аналогичные показатели «России 1» — 2,7 млн человек, 3,84% и 16,38%.

Год назад, 31 декабря 2018 года, «Первый» за весь день также обошел «Россию 1», тогда как два года назад лидером за полные эфирные сутки был, наоборот, флагманский канал ВГТРК.

Примечательно, что тогда, 31 декабря 2017 года, «Россия 1» впервые за много лет показала на Новый год мелодраму «Ирония судьбы, или С легким паром». До этого фильм Эльдара Рязанова в последний день года шел только на «Первом канале», а «Россия 1» традиционно демонстрировала 31 декабря комедии Леонида Гайдая, в том числе «Иван Васильевич меняет профессию».

С 2017 года два вещателя стали чередовать на Новый год «золотую коллекцию» «Мосфильма», и в этом году вновь пришла очередь «России 1» показывать «Иронию судьбы». На госканале ее показ начался в 19:40 и закончился в 23:00. Перед этим в эфире «России 1» уже вышли другие советские кинохиты: «Девчата», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи».

«Первый канал» 31 декабря 2019 года сделал днем ставку на мелодрамы «Москва слезам не верит» и «Служебный роман», а вечером, когда у конкурента началась «Ирония судьбы», показал сначала «Кавказскую пленницу», а потом фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

В результате впервые по крайней мере с 2016 года канал, транслировавший 31 декабря «Иронию судьбы», не собрал за день максимальную аудиторию. По словам заместителя гендиректора ВГТРК Александра Нечаева, ни один фильм не является гарантией интереса аудитории: на интересе зрителей к новогоднему ТВ могло сказаться также и то, что «Иронию судьбы» в конце 2019 года показывали не только нишевые и кабельные каналы, но и платформы крупнейших поисковых систем, которые открыли доступ к ее просмотру без каких-либо ограничений.

РБК запросил комментарий «Первого канала».

«Первый канал» — лидер в новогоднюю ночь

Непосредственно провожали старый год и праздновали наступление нового большинство жителей крупных городов под программы «Первого канала». Этот вещатель стал лидером не только за эфирные сутки, но и в отдельно взятые часы — с 22:00 31 декабря 2019 года по 1:59 1 января 2020 года. В эти четыре часа аудитория «Первого» превысила 6,3 млн человек старше четырех лет, рейтинг канала достиг 8,99%, доля аудитории — 24,84%. Отставание «России 1» значительно: 5,2 млн человек, 7,41% и 20,47%.

Годом ранее, 31 декабря 2018 года, флагманский канал ВГТРК в этот временной отрезок, наоборот, обошел «Первый канал»: тогда аудитория была 6,3 млн человек против 5,8 млн, рейтинг — 8,99% против 8,38%, доля аудитории — 24,96 против 23,26%.

Принципиально в программной сетке двух каналов на этот раз ничего не изменилось. Как и год назад, это была «Новогодняя ночь на «Первом», которую в 23:55 прервало традиционное поздравление президента Владимира Путина, а на «России 1» до поздравления шел «Новогодний парад звезд», после — «Новогодний Голубой огонек на Шаболовке».

Динамика телесмотрения в первую ночь года была вполне традиционной: от новогоднего обращения президента, которое, как правило, чуть больше смотрят на «Первом канале», к «Голубому огоньку на Шаболовке», утверждает Нечаев из ВГТРК. Он называет конкретно «Голубой огонек» «лидером интереса аудитории в новогоднюю ночь», ссылаясь на данные Mediascope в целевой аудитории «России 1» (все зрители старше 18 лет) — долю 25,5%.

Крупнейшие телеканалы теряют новогоднюю аудиторию

Аудитория двух крупнейших федеральных каналов снижалась и в течение эфирных суток 31 декабря, и непосредственно в новогоднюю ночь, свидетельствуют результаты измерений.

Для сравнения: 31 декабря 2016 года аудитория «Первого канала» насчитывала в среднем почти 3,5 млн человек, «России 1» — 3,1 млн человек. В 2019-м этот показатель снизился на 18 и 12% соответственно.

В отдельно взятые часы (с 22:00 31 декабря по 1:59 1 января) наибольшая аудитория за последние четыре года была зафиксирована в 2017 году: у «Первого» аудитория была 6,4 млн человек, у «России 1» — 6,5 млн. Это на 1% и 20% больше, чем в 2019-м.

По мнению Нечаева, с учетом отключения в 2019 году аналогового ТВ и запуска цифрового вещания можно было ожидать и заметно большей фрагментации аудитории каналов, но этого не произошло. «Очевидно, что смена поколений и рост количества доступных среднему российскому домохозяйству телеканалов и иных медиаплатформ будет и дальше постепенно размывать аудиторию основных российских вещателей, но это процесс для ближайшего как минимум десятилетия», — заключает топ-менеджер ВГТРК.

В прошлом году на фоне снижения показателей двух главных вещателей увеличил свою долю канал СТС, в эфире которого 31 декабря подряд шли старые и новые выпуски шоу «Уральские пельмени». На этот раз СТС также сделал ставку на эту программу. За весь день аудитория канала достигла в среднем 1,3 млн человек старше четырех лет, рейтинг — 1,88%, доля аудитории — 8,02%. Непосредственно в новогоднюю ночь это были 2,3 млн зрителей, 3,22% и 8,91%. По сравнению с 31 декабря 2018 года вещатель улучшил свои позиции.

Автор: Сергей Соболев
Теги: «Первый канал», ВГТРК, «Россия 1», «Ирония судьбы», Новый Год, Mediascope
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