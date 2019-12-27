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Общество ,  
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Как украсили Москву к Новому году и сколько это стоит. Фоторепортаж
В этом году новогоднее оформление Москвы обошлось почти в миллиард рублей — немногим больше, чем в 2018 году. Как украсили Москву и сколько стоили некоторые из объектов — в фотогалерее РБК
Большой театр
Фото: Андрей Любимов / РБК
Основные работы по украшению Москвы завершились 16 декабря. На площади перед зданием Большого театра появился шар высотой 11 метров, окруженный световыми арками в стиле скань
ВДНХ
Фото: Андрей Любимов / РБК

На ВДНХ установили часы «Время Рождества», шары на подвесках, стилизованные колонны и ажурные световые арки. По словам источника РБК в правительстве Москвы, оформление ВДНХ проходило​ в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», при этом для него были использованы отремонтированные старые конструкции

Парк Горького
Фото: Андрей Любимов / РБК
В Парке Горького появился каток. В прошлом году монтаж и эксплуатация катка обошлись парку в 119,5 млн руб. В этот раз за парковые катки городу заплатил 825 млн руб.
Сад «Эрмитаж»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Оформление сада «Эрмитаж»
Красная площадь
Фото: Андрей Любимов / РБК
На Красной площади установили елку и традиционный каток. С 31 декабря по 5 января на Красной площади будет введен особый режим доступа: вход будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром
Лубянская площадь
Фото: Андрей Любимов / РБК

Самая высокая елка в этом году — высотой 30 м — на Лубянской площади

Площадь Революции
Фото: Андрей Любимов / РБК
На площади Революции проходит фестиваль ​«Путешествие в Рождество», который продлится до 12 января. В рамках фестиваля здесь работает рождественская европейская ярмарка. Для фестиваля «Путешествие в Рождество» компания ​ООО «Инсталл-Профи» украсила в городе 40 площадок. За это она получила 284,6 млн руб.
Никольская улица
Фото: Андрей Любимов / РБК
Украшение над улицей Никольской заменили: летом здесь висели бабочки, а теперь шары
Поклонная гора
Фото: Андрей Любимов / РБК
Как и в прошлом году на Поклонной горе установили музыкальный мультимедийный шар высотой 20 м. Это на три метра больше, чем в 2018 году
Ландшафтный парк «Митино»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Траты на оформление города и парков в этом году составят​ более 561 млн руб.
Парк «Красная Пресня»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Траты на фейерверки почти не изменились: салют в этом году обойдется паркам и городу в 34,8 млн руб.
Теги: мультимедиа, Москва
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Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей
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