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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

По данным Левада-центра, большинство опрошенных ждут отставок министров и коррупционных скандалов. При этом число россиян, которые считают, что наступивший год будет удачным лично для них, стало максимальным за семь лет
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Левада-центра, проведенного 12–18 декабря 2019 года среди 1608 респондентов.

Согласно исследованию, скандалов и отставок ожидают 66% россиян, что стало рекордным показателем с 2013 года. Массовых протестов ждут 45% опрошенных. Этот показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с ожиданиями на 2019 год и на 10 п. п. — на 2018-й.

В то же время число россиян, которые считают, что в 2020 году случится экономический кризис, стало меньше — 45%. По сравнению с опросом за предыдущий год показатель снизился на 8 п. п. Также респонденты стали меньше ждать вооруженных конфликтов с соседними странами (23%) и войны с США или НАТО (14%). Эти показатели снизились на 11 п. п. и 5 п. п. соответственно.

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Как отмечают социологи, по мнению 63% россиян, наступивший год будет лучше предыдущего. В 2019 году этот результат был ниже на 5 п. п. Еще 55% опрошенных считают, что новый год будет напряженным для политики, а 57% — для экономики (в прошлом году такую точку зрения высказали 63 и 65% респондентов соответственно).

По данным Левада-центра, 65% опрошенных считают, что этот год будет спокойным лично для них и их семей. Это также стало рекордом с 2013 года.

При этом опрос ВЦИОМа, проведенный в ноябре—декабре 2019 года, показал, что на хороший год для себя и своих семей надеются 49% россиян. Еще 37% респондентов выразили точку зрения, что год будет в целом хорошим для страны.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Левада-центр, опрос, социологи
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