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Times узнала о возможном русском хозяине дома принца Гарри и Меган Маркл

Особняк в Канаде, в котором герцог и герцогиня Сассекские провели Рождество, принадлежит бизнесмену из России, утверждают источники издания
Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Victoria Jones / PA / AP)

Владельцем особняка Mille Fleurs в канадской провинции Британская Колумбия, где принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с сыном Арчи встретили Рождество и Новый год, является российский бизнесмен, сообщает газета The Times. О связях хозяина Mille Fleurs с Россией изданию рассказали владельцы соседних домов, а также бывший коллега агента по торговле недвижимостью, который в 2014 году организовал сделку по продаже особняка.

Некоторые из собеседников The Times предполагают, что Mille Fleurs принадлежит российскому миллиардеру Юрию Мильнеру, состояние которого Forbes оценивает в $3,6 млрд. Издание отмечает, что Мильнер останавливался в особняке несколько лет, однако подтвердить факт его владения домом пока невозможно, так как формально Mille Fleurs принадлежит компании Towner Bay Country Club, не раскрывающей имен истинных владельцев недвижимости. В то же время The Times отмечает, что в 2020 году в Британской Колумбии вступил в силу закон, обязывающий раскрыть инкогнито владельцев недвижимости.

Канадский продюсер Дэвид Фостер, чья супруга Кэтрин Макфи была школьной подругой Маркл, сообщил The Times, что именно он когда-то помог Мильнеру арендовать Mille Fleurs, а теперь свел с владельцем особняка герцога и герцогиню Сассекских.

«Хозяин [Mille Fleurs] не Юрий, а мой знакомый. Я не могу раскрывать его имя», — сказал Фостер.

Представительница Мильнер заявила The Times, что ни сам бизнесмен, ни кто-либо из членов его семьи, ни какая-либо из его компаний не владеют особняком.

Ранее о том, что особняк, в котором живут в Канаде принц Гарри и его жена, принадлежит «российскому олигарху», сообщала британская газета Mirror. По данным ее источников, факт владения держится в секрете, а помогавшему организовать сделку по покупке дома агенту пришлось подписать соглашение о неразглашении информации. «Мы знаем, что дом принадлежит российскому бизнесмену, но его никогда здесь не видели», — рассказал Sunday Mirror один из местных жителей. Ранее о том, что хозяином дома является «российский миллиардер», сообщала газета The Sun.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Фоторепортаж
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8 января, проведя праздники в канадском особняке, принц Гарри и Меган Маркл объявили, что намерены сложить с себя полномочия членов королевской семьи и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Позднее была опубликована информация о том, что Гарри и Меган не намерены получать средства из суверенного гранта, направляемого государством на содержание королевской семьи.

По сведениям британских СМИ, 13 января вопрос о будущем герцогской семьи должен обсуждаться на совещании у королевы Великобритании Елизаветы II, в котором также примут участие принц Чарльз и принц Уильям.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, Канада
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