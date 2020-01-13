Times узнала о возможном русском хозяине дома принца Гарри и Меган Маркл

Особняк в Канаде, в котором герцог и герцогиня Сассекские провели Рождество, принадлежит бизнесмену из России, утверждают источники издания

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Victoria Jones / PA / AP)

Владельцем особняка Mille Fleurs в канадской провинции Британская Колумбия, где принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с сыном Арчи встретили Рождество и Новый год, является российский бизнесмен, сообщает газета The Times. О связях хозяина Mille Fleurs с Россией изданию рассказали владельцы соседних домов, а также бывший коллега агента по торговле недвижимостью, который в 2014 году организовал сделку по продаже особняка.

Некоторые из собеседников The Times предполагают, что Mille Fleurs принадлежит российскому миллиардеру Юрию Мильнеру, состояние которого Forbes оценивает в $3,6 млрд. Издание отмечает, что Мильнер останавливался в особняке несколько лет, однако подтвердить факт его владения домом пока невозможно, так как формально Mille Fleurs принадлежит компании Towner Bay Country Club, не раскрывающей имен истинных владельцев недвижимости. В то же время The Times отмечает, что в 2020 году в Британской Колумбии вступил в силу закон, обязывающий раскрыть инкогнито владельцев недвижимости.

Канадский продюсер Дэвид Фостер, чья супруга Кэтрин Макфи была школьной подругой Маркл, сообщил The Times, что именно он когда-то помог Мильнеру арендовать Mille Fleurs, а теперь свел с владельцем особняка герцога и герцогиню Сассекских.

«Хозяин [Mille Fleurs] не Юрий, а мой знакомый. Я не могу раскрывать его имя», — сказал Фостер.

Представительница Мильнер заявила The Times, что ни сам бизнесмен, ни кто-либо из членов его семьи, ни какая-либо из его компаний не владеют особняком.