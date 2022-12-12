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«Известия» узнали о просьбе к Минтрансу по надзору за авиакомпаниями

«Известия»: Ространснадзор попросил Минтранс усложнить допуск зарубежных авиакомпаний
Ространснадзор предложил допускать иностранных авиаперевозчиков к полетам в России лишь после аудита и разработал соответствующие поправки в законодательство. В ведомстве решили, что это снизит риске авиационных инцидентов
Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images

Следует по аналогии с другими странами ввести программу оценки безопасности полетов иностранных авиакомпаний, для получения допуска к полетам в России, они будут обязаны получить доказать соответствие требованиям. Такое предложение содержится в письме главы Ространснадзора Виктора Басаргина на имя замминистра транспорта Игоря Чалика, курирующего авиацию, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Его подлинность газете подтвердил источник в Ространснадзоре.

Надзорное ведомство разработало и передало в Минтранс проекты постановления правительства и федерального закона с поправками в нормативно-правовые акты. Поправки предложено внести среди прочего в Воздушный кодекс. Министерство также получило проекта порядка выдачи зарубежным перевозчикам разрешений, ограничения и аннулирования. Целью изменений в пояснительной записке указан контроль за деятельностью авиакомпаний и снижение авиационных инцидентов.

Сейчас зарубежные авиаперевозчики работают в России на основании межправительственных договоров о воздушном сообщении и поданных планов полетов.

В конце февраля 2022 года ЕС в рамках санкций запретил продажу России самолетов и запчастей к ним, а также экспорт технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями, тоже не допускается.

Затем, в апреле, Евросоюз запретил полеты 20 сертифицированным в России авиаперевозчикам, так как их самолеты «не соответствуют международным стандартам безопасности». Евркомиссар по транспорту Адина Валеан напомнила, что российские власти разрешили использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата и те «осознанно пошли на это в нарушение международных стандартов безопасности». Она заверила, что решение было принято лишь на основании технических данных: «Мы не смешиваем безопасность с политикой».

В Росавиации решение ЕС раскритиковали, заявив, что оно «свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушении положений международного авиационного права». Регулятор увидел в этих мерах стремление европейских стран к «авиационной блокаде» России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ространснадзор Минтранс зарубежные авиакомпании Виктор Басаргин
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