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Экологи назвали самые грязные регионы России
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Экологи назвали самые грязные регионы России
Общество, 18:12
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Экологи назвали самые грязные регионы России
Выше всего организация «Зеленый патруль» оценила экологические показатели Тамбовской области. В числе самых проблемных регионов остаются промышленные области на Урале
Фото: Андрей Котов / ТАСС

Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала новую версию экологического рейтинга регионов России, заключительную в 2018 году. Полный рейтинг размещен на сайте организации.

На первом месте по качеству экологии и защиты окружающей среды осталась Тамбовская область. В пятерку лидеров вошли также Алтайский край, Республика Алтай, Курская и Белгородская области. В десятку рейтинга (зеленую зону) вошли также Москва (восьмое место) и Санкт-Петербург (десятое место). Вместе с тем Московская область заняла 82-е место.

В красной зоне списка оказались десять областей и республик. Замыкают рейтинг с наихудшими показателями регионы Урала — Челябинская и Свердловская области. На третьем с конца месте оказалась Иркутская область, на территории которой частично расположен Байкал. Показатели в рейтинге ухудшили Нижегородская область, опустившаяся на две позиции и занявшая 81-е место, и Оренбургская область (минус три позиции, 79-е место).

Наихудшую динамику по качеству экологии показала Самарская область, опустившаяся с августа сразу на шесть позиций (44-е место). Наибольшее улучшение экологической ситуации произошло в Карелии: республика поднялась в рейтинге на семь позиций, заняв 37-е место.

Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин отметил, что Москва ранее была исключена из топ-10 лучших по экологии регионов страны из-за многочисленных жалоб на загрязнение атмосферного воздуха. Однако благодаря ряду других показателей она вернулась в зеленую зону. «Экспертами было установлено, что источники запаха находятся за пределами Москвы, а концентрации сероводорода не превышали предельно допустимых концентраций в два-три раза. Это, безусловно, неприятно для обоняния, но ущерба здоровью не наносит. Например, для состояния воздуха рабочей зоны на предприятиях безопасной считается концентрация в 1,25 тыс. раз большая, чем для воздуха жилой зоны. А по другим экологическим вопросам — благоустройство города, активное озеленение, организация дорожного движения, замена муниципального транспорта на экологичный и т.д. — усилия столичных властей заслуживают высшей оценки», — пояснил Нагибин.

Росприроднадзор оценил нанесенный ММК ущерб экологии в 3,2 млрд руб.
Бизнес

Челябинская область остается российским регионом с наихудшими экологическими показателями. В июле Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде, нанесенный местным Магнитогорским комбинатом, в 3,2 млрд руб. В частности, надзорное ведомство выявило, что комбинат нарушил правила водопользования при сбросе сточных вод в Магнитогорское водохранилище на реке Урал, а также в Сухую Речку в период с августа 2013 года по август 2016-го. Отвечая на результаты проверки, в аппарате губернатора региона призвали «не демонизировать» экологические проблемы региона. «Экологическая ситуация в регионе не блестяща — как и в любом другом субъекте нашей страны, где есть серьезная промышленность и достойная работа», — говорилось в заявлении челябинских властей.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: зеленый патруль , экология
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