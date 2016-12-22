Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны

В России сейчас живет 1,4 млн ветеранов Великой Отечественной и приравненных к ним лиц. В апреле Минтруд оценивал их число в 1,6 млн, но к числу инвалидов и непосредственных участников войны относятся около 97 тыс. человек

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

В России к 1 ноября 2018 года число ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц составляет 1,4 млн. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа», передает «РИА Новости».

«Сегодня по состоянию на 1 ноября 2018 года на территории Российской Федерации проживает 1,4 млн ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей», — рассказала она, подчеркнув. что власти продолжают работу по улучшению их положения. В 2019 году правительство планирует выплатить каждому участнику Великой Отечественной по 44 тыс. руб. «Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату», — сообщила она (цитата по «Интерфаксу»).

С 2008 года жильем были обеспечены более 300 тыс. ветеранов, в 2018 году на очереди на получение новых квартир стоит 161 человек из числа участников и инвалидов войны. «Я хотела обратить внимание на эту цифру только потому, что это люди, которые встали на очередь в 2018 году. Находятся они на очереди в 51 регионе. И причиной наличия их в очереди является то, что их помещения, в которых они ранее проживали, могли быть в предыдущие годы ремонтированы, но теперь признаны непригодными. И теперь, соответственно, они встали на очередь в 2018 году», — пояснила она.

В мае 2018 года Минтруд публиковал более детальную статистику числа ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц со ссылкой на данные Пенсионного фонда. На 1 апреля 2018 года в России их число составляло 1,6 млн. Абсолютное большинство приходилось на тружеников тыла — 941,3 тыс. человек, также в это число включаются 268,1 тыс. вдов инвалидов и участников войны, 114 тыс. бывших несовершеннолетних узников фашизма, 105,3 тыс. человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 16,7 тыс. инвалидов Великой Отечественной войны. К числу непосредственных участников боевых действий и лиц, работавших на объектах ПВО, Минтруд отнес 80,3 тыс. человек.