Прототип героя Тома Хэнкса фильма «Терминал» умер в аэропорту Парижа

Беженец из Ирана Меран Карими Насери жил на гонорары от фильма. В отличие от персонажа Спилберга, он получил статус беженца и мог покидать аэропорт

Иранский беженец Меран Карими Насери, который вдохновил режиссера Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал», скончался в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Об этом пишет газета Le Monde.

Как пишет издание, Насери умер в полдень в терминале 2F. В этом терминале Насери проживал последние несколько недель. Причина смерти Насери не называется.

В отличие от персонажа фильма Стивена Спилберга, Насери получил статус беженца и мог покидать территорию аэропорта. После выхода фильма «Терминал» Насери получал гонорары. Впоследствии он растратил эти деньги и вернулся в аэропорт. При нем нашли несколько тысяч евро, уточняет издание.

Фильм «Терминал» вышел на экраны в 2004 году. Главного героя сыграл Том Хэнкс. По сюжету герой Хэнкса Викторо Новаски из вымышленной восточноевропейской страны оказывается в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Пока он был в самолете, в его государстве случился военный переворот и страна прекратила свое существование. Паспорт Новаски оказался недействителен, поэтому он вынужден коротать свои дни в терминале.

Фильм собрал более $218,6 млн в мировом прокате. В России сборы составили $1 880 000.