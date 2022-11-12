Озвучивавший Бэтмена в течение 30 лет актер Кевин Конрой умер от рака

В возрасте 66 лет скончался актер озвучки Кевин Конрой, голосом которого говорил Бэтмена в серии мультфильмов, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Warner Bros.

Причиной смерти актера стал рак.

Издание пишет, что Конрой родился 30 ноября 1955 года в штате Нью-Йорк, а вырос в Коннектикуте. Актерское мастерство он изучал в нью-йоркской школе «Джульярд» одновременно с актерами Кристофером Ривом и Робином Уильямсом. Свою карьеру Конрой начинал с ролей в театре (например, на Бродвее, указывает CNN) и различных телесериалах, а с 1992-го занялся озвучкой мультфильмов о Бэтмене.

В итоге он принял участие в работе над мультсериалом, выходившем в 1992-1996 годах, а также в других связанных проектах, среди которых 15 фильмов, 400 телеэпизодов и видеоигры. Последние его работы по озвучке супергероя относятся к 2019-му. Также он играл Бэтмена в проектах DC — «Стреле», «Бэтвумен» и «Супергерл», отмечает CNN.

The Hollywood Reporter указывает, что своим любимым фильмом из серии Конрой считал анимационную картину «Бэтмен: Маска Фантазма» 1993 года.