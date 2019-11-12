Арест доцента по делу об убийстве связали с его возможностью скрыться

Суд отправил обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ под стражу, так как решил, что историк, находясь на свободе, может уничтожить улики и скрыться от органов следствия за границей

Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В постановлении Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга, который отправил под арест доцента Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза, называются причины, по которым было принято решение отправить историка под стражу. Копия материалов дела есть в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердил адвокат Соколова Александр Почуев.

В документе отмечается, что у суда имелись исключительные основания для избрания меры пресечения в виде заключения Соколова под стражу. В частности, он часто выезжал за пределы России в Европу (последний раз в октябре 2019 года). «В связи с чем, у суда имеются достаточные основания полагать, что Соколов, находясь на свободе, опасаясь возможного наказания, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, а также уничтожить доказательства по настоящему уголовному делу, поскольку был задержан при попытке сокрыть сумку с частями тела потерпевшей, а также успел избавиться от других частей тела Ещенко, выкинув их в реку», — говорится в тексте постановления.

Кроме того, суд в качестве основания для заключения доцента под арест указал на то, что предварительное расследование находится на первоначальном этапе, а сбор и закрепление доказательств не завершены. Помимо этого не установлено местонахождение всех частей тела потерпевшей и не допрошены все свидетели. «Суд считает убедительными и доводы следствия о том, что, находясь на свободе, Соколов может воспрепятствовать производству по уголовному делу», — отмечается в документе.

При этом суд принял во внимание признательную позицию преподавателя вуза, факт того, что ранее он был не судим, наличие у него двоих несовершеннолетних детей, ученых степеней и различных индивидуальных наград, а также состояние здоровья обвиняемого.