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Министр природы рассказал о влиянии «мусорной реформы» на платежи ЖКХ
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Министр природы рассказал о влиянии «мусорной реформы» на платежи ЖКХ
Общество, 16:16
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Министр природы рассказал о влиянии «мусорной реформы» на платежи ЖКХ
С 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В некоторых регионах это может привести к росту коммунальных платежей, признали в правительстве
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Переход на новую систему обращения с твердыми отходами в некоторых регионах России может привести к росту коммунальных платежей, сказал журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передает корреспондент РБК.

«Надо понимать, что, в принципе, сегодня в общей платежке коммунальных услуг «сидит» плата за твердые коммунальные отходы, она внутри находится. Мы ее сегодня выделяем [в отдельную платежку]. В некоторых регионах она подрастет, в некоторых регионах она практически не изменится», — сообщил Кобылкин.

На новый формат обращения с твердыми коммунальными отходами Россия должна перейти со следующего года, напомнил министр. Эта тема обсуждалась на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в понедельник.

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«Реформа непростая, она неоднократно откладывалась, потому что во многих субъектах Российской Федерации не было достаточных мощностей для того, чтобы проводить утилизацию, сортировку, переработку отходов», — рассказал Кобылкин.

Сейчас большинство регионов выбрало соответствующих операторов, они готовы перейти на новую систему с 1 января, отметил он. «Наша задача — проконтролировать рост тарифов, сделать так, чтобы население почувствовало минимальную нагрузку на это направление», — указал Кобылкин.

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Говоря о том, какие регионы может затронуть повышение тарифов, министр отметил, что речь идет о субъектах с большими территориями, таких как, например, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Многие субъекты уже запланировали в связи с этим субсидии [для малообеспеченных слоев населения]», — добавил он.

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Потолок роста цен на уровне субъектов будут устанавливать региональные операторы, а правительство будет следить за «возможными перекосами» в рамках специальной межведомственной комиссии, добавил он.

По его словам, после пилотных проектов в регионах откладывать реформу некуда. «Уже 12 субъектов Российской Федерации перешли на новую систему в течение 2018 года, это как «пилотники» наши. Никакого дискомфорта люди не почувствовали», — добавил он Кобылкин.

В начале августа Кобылкин рассказывал о планах по созданию единой государственной компании-интегратора, которая будет сопровождать управление отраслью отходов, в рамках нацпроекта «Экология». В октября РБК выяснил, что проект создания госкомпании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), уже подготовлен Минприроды. ​

Госкомпания будет координировать территориальные схемы обращения с отходами, разработку стимулирующих мер, а также реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.

Кроме того, 12 российских регионов взяли на себя обязательства по внедрению инфраструктуры для раздельного сбора мусора в 2018–​2019 годах. Это Астраханская, Московская, Калужская, Брянская, Ярославская, Смоленская и Новгородская области, Краснодарский край, а также республики Татарстан, Марий Эл, Карелия и Чечня.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: мусор
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