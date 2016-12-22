Медведев передал Минприроды полномочия по утилизации мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче от Минстроя к Минприроды полномочий по утилизации твердых коммунальных отходов. Документ опубликован на сайте правительства.

В справке указывается, что Минприроды лучше справится с вопросом. Министерство займется выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием по обращению с твердыми коммунальными отходами. Рекомендации по мусору Минприроды подготовит совместно с Минстроем и ФАС.

В начале ноября источники РБК сообщали, что куратором индустрии переработки отходов в России может стать Владимир Логинов, с 2009 года возглавляющий Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов. В начале 2000-х он был заместителем Алексея Гордеева, который в то время руководил Минсельхозом.

В России с 1 января 2019 года должен начаться переход на новую систему утилизации отходов, для запуска которой до 1 марта в регионах должны принять территориальные схемы обращения с мусором. Также до 1 мая власти должны провести конкурс по выбору регионального оператора по вывозу и переработке отходов, а до 1 июля — утвердить новые тарифы для граждан.