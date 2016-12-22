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Мутко ответил на вопрос о мусорных тарифах словами «страшно называть»
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Мутко ответил на вопрос о мусорных тарифах словами «страшно называть»
Общество, 15:18
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Мутко ответил на вопрос о мусорных тарифах словами «страшно называть»
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что в правительстве обсудят последствия «мусорной реформы», одним из последствий которой может стать резкий рост тарифов на вывоз твердых бытовых отходов
Виталий Мутко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Возглавляющий правительственную комиссию по региональному развитию Виталий Мутко заявил, что исходя из прогнозов можно говорить о сильном росте тарифа на сбор твердых бытовых отходов. «В некоторых регионах серьезный. Страшно называть», — заявил вице-премьер, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Мутко объяснил, что сейчас тариф на сбор мусора никак не регулируется правительством. «Операторы сейчас выставляют тарифы, это нерегулируемо. Губернатор, который принимает решение, должен понимать, что каждый гражданин платит рублем за вывоз мусора», — добавил он.

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«Здесь мы на разум рассчитываем, но видя, что сегодня запросы очень большие, я думаю, что правительство еще к этой теме вернется», — заверил вице-премьер.

Он уточнил, что сейчас проблемами сбора мусора занимается Министерство экологии. «Мы договорились, что в ближайшее время они сформулируют подходы», — сказал Мутко.

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С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему утилизации отходов, для ее запуска регионам было необходимо до 1 марта принять территориальную схему обращения с отходами, до 1 мая выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и переработке мусора, подписать с ним соглашение и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

В результате реформы в каждом регионе появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора, а также территориальные схемы обращения с отходами — подробные карты и описания всех объектов «мусорной инфраструктуры».

Авторы: Юлия Старостина, Артем Филипенок.
Теги: Виталий Мутко , вывоз мусора
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