ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,90 67,11 EUR Нал. 76,46 75,71 USD Бирж. 67,49 -0,52 EUR Бирж. 75,94 -1,10 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 6444,90 +5,10 IMOEX 2415,46 +0,50% RTSI 1127,14 +0,51% Brent 71,59 +1,78% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение
Лента новостей
Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера 11:13, Общество WSJ отметила успехи России по дедолларизации 11:00, Финансы Электромотоцикл от Harley Davidson: как отреагируют акции 10:52, Quote РАКИБ предложил отказаться от законопроекта о криптовалютах 10:45, Крипто Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 10:40, РБК и FW Raiffeisen Новый Mitsubishi L200: все подробности о популярном пикапе 10:33, Авто Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно» 10:28, Политика Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение 10:27, Общество В Японии потерпел крушение военный самолет США 10:24, Политика Атмосферное давление в Москве побило 25-летний рекорд 10:19, Общество «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 10:15, РБК и Volkswagen В ДНР и ЛНР назвали лидеров на выборах после подсчета более 95% голосов 10:10, Политика ЛУКОЙЛ стал пятым участником соглашения по стабилизации цен на бензин 10:05, Бизнес Как не пострадать от публичного сервитута: главное об обременении земли 09:48, Строительство  Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 09:48, РБК и Открытие Итоговая явка на выборах главы Хакасии превысила 45% 09:37, Политика Строители завершили возведение опор железнодорожной части Крымского моста 09:36, Общество Французский призыв: что стоит за идеей создания европейской армии 09:25, Мнение В Перу упал в пропасть автобус с юношеской футбольной командой 09:24, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 09:18, РБК и Thomson Reuters Кофейня на спор: как копирайтер попыталась открыть первый в жизни бизнес 09:14, Свое дело «Мы продаем сказку»: история успеха Андрея Трубникова 09:13, Бизнес СМИ узнали о предсказанном производителями дефиците медицинских изделий 09:12, Общество Армия обороны Израиля сообщила о погибшем в секторе Газа подполковнике 09:03, Политика Летевший из Москвы Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске 08:43, Общество Ford купила стартап по аренде электросамокатов: от акций ждут роста 08:29, Quote 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP.RU На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница 08:11, Общество
Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение
Общество, 10:27
0
Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение
По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, соответствующий законопроект, в котором прописана сумма штрафа, уже подготовлен. Норма об опасном вождении появилась в ПДД в 2016 году
Михаил Черников (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. руб., соответствующий законопроект уже разработан, заявил в интервью ТАСС начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

​«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. руб.», — сказал Черников.

Кроме того, Минтранс разработал проект закона об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Ведомство предложило увеличить штраф за это нарушение до 5 тыс. руб., пояснил глава ГИБДД.

Заместитель главного редактора издания «За рулем» Игорь Моржаретто рассказал РБК, что сейчас к признакам опасного вождения относят около шести-семи нарушений. «Это игра в шашечки — хаотичное перестроение, несоблюдение скоростного режима, когда автомобиль пытается светом и звуковыми сигналами согнать машину спереди, движение по обочине и другие. Здесь важно, что нарушение должно повторяться в ходе одной поездки многократно», — сказал эксперт.

По его словам, зафиксировать и доказать факт опасного вождения сложно, для этого необходима продолжительная видеосъемка — не менее 20 секунд. «Как это сделать и кто это будет делать — неясно. Возможно, этим займется сотрудник ГИБДД, стоящий с камерой, либо это задача для стационарных камер», — предположил Моржаретто. Он добавил, что 5 тыс. руб. — небольшой штраф, и впоследствии, когда алгоритм фиксации будет отлажен, сумму могут повысить и ввести более строгое наказание. «В Великобритании, например, штраф за опасное вождение — около £2 тыс., и в некоторых случаях лишают прав», — заключил эксперт.

Новая редакция Правил дорожного движения, в которых появилась статья об опасном вождении, вступила в силу в июне 2016 года. Среди опасных маневров названы отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствование обгону.

В ГИБДД тогда заявили, что уже начали бороться с этим видом нарушений, хотя в законах не прописаны конкретные наказания за них. По словам представителя ГИБДД, до назначения санкций за опасное вождение инспекторы «будут заниматься наработкой практики и профилактикой этого вида нарушения».

В сентябре 2016 года Верховный суд России признал соответствующим российскому законодательству ряд норм, касающихся «опасного вождения», и отклонил исковое заявление Павла Савюка. Истец утверждал, что ряд норм пункта «опасное вождение» нарушает права граждан, в частности пункты о соблюдении бокового интервала и перестроении при интенсивном движении, которые четко не определены и допускают двойное толкование.

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Кокорева.
Теги: Штрафы , ГИБДД , опасное вождение
Главное
ЛУКОЙЛ стал пятым участником соглашения по стабилизации цен на бензин Бизнес
Материалы по теме
Приставы предложили сократить срок добровольной уплаты штрафов ГИБДД Общество
Срок хранения писем со штрафами от ГИБДД на почте сократят до семи дней Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter