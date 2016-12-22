Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, соответствующий законопроект, в котором прописана сумма штрафа, уже подготовлен. Норма об опасном вождении появилась в ПДД в 2016 году

Михаил Черников (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. руб., соответствующий законопроект уже разработан, заявил в интервью ТАСС начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

​«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. руб.», — сказал Черников.

Кроме того, Минтранс разработал проект закона об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Ведомство предложило увеличить штраф за это нарушение до 5 тыс. руб., пояснил глава ГИБДД.

Заместитель главного редактора издания «За рулем» Игорь Моржаретто рассказал РБК, что сейчас к признакам опасного вождения относят около шести-семи нарушений. «Это игра в шашечки — хаотичное перестроение, несоблюдение скоростного режима, когда автомобиль пытается светом и звуковыми сигналами согнать машину спереди, движение по обочине и другие. Здесь важно, что нарушение должно повторяться в ходе одной поездки многократно», — сказал эксперт.

По его словам, зафиксировать и доказать факт опасного вождения сложно, для этого необходима продолжительная видеосъемка — не менее 20 секунд. «Как это сделать и кто это будет делать — неясно. Возможно, этим займется сотрудник ГИБДД, стоящий с камерой, либо это задача для стационарных камер», — предположил Моржаретто. Он добавил, что 5 тыс. руб. — небольшой штраф, и впоследствии, когда алгоритм фиксации будет отлажен, сумму могут повысить и ввести более строгое наказание. «В Великобритании, например, штраф за опасное вождение — около £2 тыс., и в некоторых случаях лишают прав», — заключил эксперт.

Новая редакция Правил дорожного движения, в которых появилась статья об опасном вождении, вступила в силу в июне 2016 года. Среди опасных маневров названы отказ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, в случае если оно не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствование обгону.

В ГИБДД тогда заявили, что уже начали бороться с этим видом нарушений, хотя в законах не прописаны конкретные наказания за них. По словам представителя ГИБДД, до назначения санкций за опасное вождение инспекторы «будут заниматься наработкой практики и профилактикой этого вида нарушения».

В сентябре 2016 года Верховный суд России признал соответствующим российскому законодательству ряд норм, касающихся «опасного вождения», и отклонил исковое заявление Павла Савюка. Истец утверждал, что ряд норм пункта «опасное вождение» нарушает права граждан, в частности пункты о соблюдении бокового интервала и перестроении при интенсивном движении, которые четко не определены и допускают двойное толкование.