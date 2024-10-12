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Общество ,  
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«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении покупателей зефиром

Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на плохое самочувствие из-за зефира. «Вкусвилл» убрал товар с продажи для проверки, мальтит в составе зефира в компании назвали безопасным, но отметили его слабительный эффект
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Торговая сеть «Вкусвилл» назвала не соответствующими действительности сообщения в Сети, согласно которым сотни покупателей отравились купленным в магазинах сети зефиром «Классический», говорится в сообщении компании в Telegram.

«Мы проверили все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. Доля обращений по качеству продукта в среднем составляет менее 0,3% от общего числа покупок. Так, за последние 4 месяца мы получили 32 обращения по качеству продукта», — рассказали во «Вкусвилле».

Телеграм-канал Mash сообщил о сотнях жалоб, люди писали о сильных болях в животе. Канал публикует скрины на товар «Зефир «Классический» на мальтите» и отзывы покупателей, в которых те рассказывают о диарее, вздутии живота и других негативных последствиях.

В компании отметили, что мальтит — заменитель сахара — «это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие». Об этом покупателей предупреждали, указали во «Вкусвилле».

«Продукт прошел плановые лабораторные проверки, по результатам которых была подтверждена безопасность и соответствие качеству.
Сейчас образцы зефира будут отправлены на внеплановые исследования для подтверждения его полной безопасности», — добавили в компании.

Пока идут исследования, продажи зефира были прекращены.

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Фото:Николай Титов / Global Look Press

В июне в нескольких российских регионах жители отправились салатом «Лобио» с консервированной фасолью от сервиса «Кухня на районе». Пострадавшие заболели ботулизмом. Всего в больницах оказались около 400 человек в Москве, Нижнем Новгороде, Казани. Один из пострадавших скончался.

Работу «Кухни на районе» после этого приостановили. Были задержаны генеральный директор компании «Локалкитчен», которая работает под этим брендом, Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Их отправили под домашний арест. Повар «Савон-К» Карим Норматов оказался в СИЗО. Производство фасоли на предприятии проходило в антисанитарных условиях, отмечал Роспотребнадзор.

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