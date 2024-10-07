Из-за массового отравления детей в Якутии возбудили уголовное дело
В Якутии после массового отравления учеников Харанской спортивной школы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Республике Саха.
В Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу 4 октября 2024 года поступили 30 детей в возрасте от 8 до 12 лет с симптомами пищевой токсикоинфекции. Из них 27 человек госпитализировали. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое исследование, чтобы выявить причины массового отравления. В спортивной школе провели осмотр, изъяли документы и продукты питания.
Ранее в минздраве Якутии сообщили, что едой в спортивной школе отравились 29 детей, а госпитализированы были 25 из них. Четырех человек отправили на амбулаторное лечение.
Летом массовое отравление произошло в детском лагере в Крыму. Тогда с острой кишечной инфекцией госпитализировали 26 детей. Причиной стало нарушение учреждением санитарных норм при организации питания.
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