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Военная операция на Украине ,  
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СК завел дело на основателя вторгшейся в Курскую область группы наемников

СК завел дело на основателя вторгшейся в Курскую область американской FOG Бейлса
Сюжет
Военная операция на Украине
В СК заявили, что гражданин США Бейлс лично участвует в боях «в качестве наемника» в Курской области, он заочно обвиняется в терроризме, наемничестве, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина США Деррика Бейлса — основателя американского военизированного формирования Forward Observations Group (FOG), который лично участвует в боях «в качестве наемника» в Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Американец заочно обвиняется в терроризме, наемничестве, убийстве и покушении на убийство, незаконном пересечении российской границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

По версии СК, Бейлс и «иные представители наемнических формирований» вместе с украинскими военными в конце августа вторглись в Курскую область. После этого с целью «устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти», они «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», заявило ведомство.

«В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников», — говорится в сообщении.

FOG в некоторых публикациях называют частной военной компанией (ЧВК), однако на их сайте есть только разделы с товарами — сейчас имеется лишь одна карточка с травматологической сумкой для хранения содержимого индивидуальной аптечки первой помощи. На Amazon и eBay есть футболки для фанатов группы с ее названием.

16 августа FOG опубликовало в своем аккаунте в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) фотографию трех мужчин с подписью «Парни в Курске». Там же также было размещено фото с минометом на детской площадке, в посте были флаги России, но без указаний на геолокацию.

По информации издания Foreign Policy, FOG основана Бейлсом, служившим в Афганистане. Изначально группа занималась продажей тактического снаряжения, затем некоторые ее члены стали участвовать в боях на стороне Украины. По словам одного из членов FOG, деятельность группы сосредоточена на поставках медицинских принадлежностей, снаряжения и сборе денег для украинцев.

FOG фигурировала в материале российского МИДа «о возможных химпровокациях на Украине» от марта 2022 года как «американский военный подрядчик». Госдеп в ответ на запрос FP отверг обвинения.

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Теги
Елена Чернышова
ЧВК Следственный комитет уголовное дело Курская область американец
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