Поддержавшая Украину ЧВК опубликовала фото миномета у детской площадки

Фото: / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) опубликовала фото боевой позиции неподалеку от детской площадки в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Фото было опубликовано 22 августа. На нем мужчина в военной форме с шевронами с американским флагом устанавливает миномет, неподалеку от него находится детская площадка с горкой и жилой дом. Снега вокруг нет, но деревья в большинстве своем еще без листьев. Точное место, где был сделан кадр, и дата, когда он был снят, не указываются.

Бойцы этой частной военной компании участвуют в боях на Украине на стороне ВСУ. ЧВК ранее уже привлекла к себе внимание после того, как в ее Instagram 16 августа появилась фотография, на которой три бойца стоят на фоне бронемашины. Фото было подписано словами «Парни в Курске», в геолокации для поста также была указана Курская область.

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании военной комендатуры в Курской области. Президент России Владимир Путин пообещал «достойный ответ» на произошедшее.

20 августа российский МИД заявил, что участие американской ЧВК в боевых действиях в Курской области показывает, что Вашингтон поддерживает Киев в конфликте между Россией и Украиной.