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Аксенов допустил временный перевод школьников в Крыму на дистанционку

Глава Крыма Аксенов: школьников Крыма могут временно перевести на дистанционное обучение
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Школьников в Крыму могут перевести на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о минировании, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах Черноморского района, трансляция велась во «ВКонтакте».

По его словам, завтра на заседании антитеррористической комиссии примут решение о режиме работы школ, с учетом того, что поступает много звонков о минировании, хотя практически все они оказались фейковыми.

«По детям, конечно, возможно завтра примем решение о переводе на дистанционное [обучение] на какое-то время, но не буду пока забегать вперед. В любом случае мы решение найдем, такое, которое обеспечит безопасность наших детей», — заявил он.

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