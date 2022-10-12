Аксенов допустил временный перевод школьников в Крыму на дистанционку

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Школьников в Крыму могут перевести на дистанционное обучение из-за участившихся сообщений о минировании, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах Черноморского района, трансляция велась во «ВКонтакте».

По его словам, завтра на заседании антитеррористической комиссии примут решение о режиме работы школ, с учетом того, что поступает много звонков о минировании, хотя практически все они оказались фейковыми.

«По детям, конечно, возможно завтра примем решение о переводе на дистанционное [обучение] на какое-то время, но не буду пока забегать вперед. В любом случае мы решение найдем, такое, которое обеспечит безопасность наших детей», — заявил он.

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