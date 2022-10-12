RTVI узнал о нехватке одного из самых нужных лекарств у пациентов с ВИЧ
В разных регионах России пациенты с ВИЧ стали в этом году испытывать проблемы с получением препарата долутегравир (DTG), производимого британской компанией GlaxoSmithKline под брендом «Тивикай» и не имеет аналогов, пишет RTVI. Телеканал отмечает, что на созданном пациентами сайте «Перебои.ру» появилось около 25 сообщений о проблемах с получением этого лекарства.
Трудности с получением препарата возникли в Крыму, Башкирии, Свердловской, Тюменской и Кемеровской областях, а также других регионах, указали пациенты. По их словам, в профильных медучреждениях отказ выдать лекарство объяснили санкциями.
Однако консультант «Перебои.ру», активист движения людей с ВИЧ «Пациентский контроль», Юлия Верещагина не согласилась, что причина в ограничительных мерах против России, объяснив нехватку лекарства ограниченным бюджетом Минздрава на его закупку. По ее словам, министерство вынужденно сократило заявки из регионов страны, схожая ситуация в прошлом году происходила и ранее с прочими антиретровирусными лекарствами (курсами терапии против ВИЧ). Пациенты давно просят увеличить финансирование препаратов такого рода, добавила Верещагина: «В случае с долутегравиром ситуация критична, так как лекарство одно из самых часто назначаемых». Кроме того, к середине 2022 года Минздрав закупил несколько антиретровирусных лекарств на средства, предназначенные на следующий год (об этом также писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы госзакупок), что вызывает особую обеспокоенность, поделилась она. «Если нехватка бюджета 2022 года стала явной уже в июне, то совершенно неизвестно, какой будет ситуация в 2023 году», — подчеркнула Верещагина.
В Минздраве при этом ответили RTVI, что финансирование антиретровирусной терапии в 2022–2024 годы составляет 31,7 млрд руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования на эти цели «законтрактованы в полном объеме», заключен долгосрочный контракт на поставки долутегравира, добавили в министерстве. В России есть необходимый запас лекарств от ВИЧ, и на этот год все пациенты «уже обеспечены лекарствами в полном объеме», говорили РБК в Минздраве в августе.
РБК направил запросы в Минздрав и GlaxoSmithKline (GSK).
В числе антиретровирусных препаратов первой линии применяются препараты эфавиренз и элсульфавирин, их закупки в этом году выросли, рассказали RTVI в «Коалиции по готовности к лечению». В организации отметили, что принимавших долутегравир часто переводят на эти лекарства, однако изменение терапии приводит к побочным эффектам, в частности к негативному влиянию на центральную нервную систему. В нескольких странах, которые производитель включил в добровольную лицензию, долутегравир стоит значительно ниже, препарат получают до 90% пациентов с ВИЧ. В GSK основывают свое решение не добавлять в этот список стран Россию тем, что Всемирный банк считает Россию страной с доходом выше среднего.
В прошлом году российские власти закупили немногим более 391 тыс. годовых курсов терапии против ВИЧ, это покрывает потребность страны на треть (34,4%), если исходить из числа россиян, живущих с этой инфекцией, либо примерно на 49%, если ориентироваться на тех, кто состоял на соответствующем диспансерном учете. Такие данные содержались в ежегодном докладе коалиции по готовности к лечению ITPCru.
Значительная доля всего бюджета (77,1%, или 24,4 млрд руб.) в 2021 году пришлась на закупку пяти препаратов. В тройке лидеров — долутегравир (7,2 млрд руб.), эмтрицитабин + рилпивирин + отенофовир (5,5 млрд) и ралтегравир (5,3 млрд).
Минздрав закупает в целях терапии россиян с ВИЧ лекарства, включенные в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), цены на них регулируются государством. В прошлом году в список входили 27 лекарств; всего же по состоянию на истекший март в России зарегистрировано 40 разных препаратов.
Схема лечения, как правило, состоит из трех компонентов: двух НИОТ-препаратов (нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы) и так называемого третьего препарата. Руководитель отдела мониторинга ITPCru Наталья Егорова объясняет, что на последние приходится бóльшая часть бюджета, так как приобретаются зачастую оригинальные лекарства. НИОТы могут закупаться из числа дженериков.
Наиболее предпочтительные схемы, исходя из клинических рекомендаций Минздрава, предполагают использование следующих веществ с международным непатентованным наименованием (МНН):
ламивудин (или эмтрицитабин), тенофовир, эфавиренз,
ламивудин (или эмтрицитабин), тенофовир, долутегравир,
где эфавиренз и долутегравир — третьи препараты. Те же схемы, согласно данным ITPCru, были наиболее закупаемыми.