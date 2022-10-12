RTVI узнал о нехватке одного из самых нужных лекарств у пациентов с ВИЧ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 11 окт, 16:08
Суд по требованию Coca-Cola признал недействительной охрану знака Fantola Бизнес, 14:57
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 14:50
Южная Корея не впустила россиян на катерах, прибывших после 21 сентября Политика, 14:46
Путин обвинил Киев в политических убийствах и этнических чистках Политика, 14:38
Помогите ему вернуться: что делать, если мужа призвали в армию Pro, 14:36
Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб Экономика, 14:33
СБУ после обысков обвинила митрополита в «поддержке Кремля» Общество, 14:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин заявил о возможности ЕС «просто открыть кран» для поставок газа Политика, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 14:27
В ЕС согласовали непризнание паспортов, выданных в новых регионах России Политика, 14:14
Спасшему «Реал» от проигрыша «Шахтеру» игроку наложили 20 швов на лицо Спорт, 14:10
Сколько больших кораблей нужно России для логистической «независимости» Pro, 14:10
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Общество ,  
0 

RTVI узнал о нехватке одного из самых нужных лекарств у пациентов с ВИЧ

RTVI: пациенты пожаловались на нехватку одного из самых нужных лекарств у пациентов с ВИЧ
Пациенты с ВИЧ не смогли купить британский препарат «Тивикай», другие лекарства грозят побочными эффектами. Эксперты объяснили это недостатком финансирования Минздравом. Ведомству пришлось закупать терапию из бюджета на 2023 год
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В разных регионах России пациенты с ВИЧ стали в этом году испытывать проблемы с получением препарата долутегравир (DTG), производимого британской компанией GlaxoSmithKline под брендом «Тивикай» и не имеет аналогов, пишет RTVI. Телеканал отмечает, что на созданном пациентами сайте «Перебои.ру» появилось около 25 сообщений о проблемах с получением этого лекарства.

Трудности с получением препарата возникли в Крыму, Башкирии, Свердловской, Тюменской и Кемеровской областях, а также других регионах, указали пациенты. По их словам, в профильных медучреждениях отказ выдать лекарство объяснили санкциями.

Однако консультант «Перебои.ру», активист движения людей с ВИЧ «Пациентский контроль», Юлия Верещагина не согласилась, что причина в ограничительных мерах против России, объяснив нехватку лекарства ограниченным бюджетом Минздрава на его закупку. По ее словам, министерство вынужденно сократило заявки из регионов страны, схожая ситуация в прошлом году происходила и ранее с прочими антиретровирусными лекарствами (курсами терапии против ВИЧ). Пациенты давно просят увеличить финансирование препаратов такого рода, добавила Верещагина: «В случае с долутегравиром ситуация критична, так как лекарство одно из самых часто назначаемых». Кроме того, к середине 2022 года Минздрав закупил несколько антиретровирусных лекарств на средства, предназначенные на следующий год (об этом также писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы госзакупок), что вызывает особую обеспокоенность, поделилась она. «Если нехватка бюджета 2022 года стала явной уже в июне, то совершенно неизвестно, какой будет ситуация в 2023 году», — подчеркнула Верещагина.

В Минздраве при этом ответили RTVI, что финансирование антиретровирусной терапии в 2022–2024 годы составляет 31,7 млрд руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования на эти цели «законтрактованы в полном объеме», заключен долгосрочный контракт на поставки долутегравира, добавили в министерстве. В России есть необходимый запас лекарств от ВИЧ, и на этот год все пациенты «уже обеспечены лекарствами в полном объеме», говорили РБК в Минздраве в августе.

РБК направил запросы в Минздрав и GlaxoSmithKline (GSK).


ВОЗ рекомендует долутегравир в качестве предпочтительного средства первого и второго ряда для всех групп, включая беременных женщин и женщин репродуктивного возраста. «DTG представляет собой препарат, который более эффективен, который проще принимать и который имеет меньше побочных эффектов, чем альтернативные препараты, применяемые в настоящее время», — отметили в организации.
Читайте на РБК Pro
Pro
Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Весь мир против меня!»: к чему приводит самоуверенность
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше
Статьи
Pro
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу
Видео
Pro
Фото: McCarthy / Getty Images Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Почему руководителям сейчас тяжелее всех
Инструкции
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи

В числе антиретровирусных препаратов первой линии применяются препараты эфавиренз и элсульфавирин, их закупки в этом году выросли, рассказали RTVI в «Коалиции по готовности к лечению». В организации отметили, что принимавших долутегравир часто переводят на эти лекарства, однако изменение терапии приводит к побочным эффектам, в частности к негативному влиянию на центральную нервную систему. В нескольких странах, которые производитель включил в добровольную лицензию, долутегравир стоит значительно ниже, препарат получают до 90% пациентов с ВИЧ. В GSK основывают свое решение не добавлять в этот список стран Россию тем, что Всемирный банк считает Россию страной с доходом выше среднего.

В прошлом году российские власти закупили немногим более 391 тыс. годовых курсов терапии против ВИЧ, это покрывает потребность страны на треть (34,4%), если исходить из числа россиян, живущих с этой инфекцией, либо примерно на 49%, если ориентироваться на тех, кто состоял на соответствующем диспансерном учете. Такие данные содержались в ежегодном докладе коалиции по готовности к лечению ITPCru.

Значительная доля всего бюджета (77,1%, или 24,4 млрд руб.) в 2021 году пришлась на закупку пяти препаратов. В тройке лидеров — долутегравир (7,2 млрд руб.), эмтрицитабин + рилпивирин + отенофовир (5,5 млрд) и ралтегравир (5,3 млрд).

Чем лечат ВИЧ в России

Минздрав закупает в целях терапии россиян с ВИЧ лекарства, включенные в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), цены на них регулируются государством. В прошлом году в список входили 27 лекарств; всего же по состоянию на истекший март в России зарегистрировано 40 разных препаратов.

Схема лечения, как правило, состоит из трех компонентов: двух НИОТ-препаратов (нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы) и так называемого третьего препарата. Руководитель отдела мониторинга ITPCru Наталья Егорова объясняет, что на последние приходится бóльшая часть бюджета, так как приобретаются зачастую оригинальные лекарства. НИОТы могут закупаться из числа дженериков.

Наиболее предпочтительные схемы, исходя из клинических рекомендаций Минздрава, предполагают использование следующих веществ с международным непатентованным наименованием (МНН):

ламивудин (или эмтрицитабин), тенофовир, эфавиренз,
ламивудин (или эмтрицитабин), тенофовир, долутегравир,
где эфавиренз и долутегравир — третьи препараты. Те же схемы, согласно данным ITPCru, были наиболее закупаемыми.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Александр Осипов
Минздрав ВИЧ лекарства
Материалы по теме
Американка вылечилась от ВИЧ после трансплантации стволовых клеток
Общество
Эксперты заявили о преобладании иностранных тестов на ВИЧ в госзакупках
Общество
Минздрав ответил пациентам с ВИЧ и гепатитом С о нехватке лекарств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter