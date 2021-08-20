В Минздраве ответили на сообщение о нехватке лекарств для больных ВИЧ

В России запасено необходимый запас лекарств от ВИЧ и на этот год все пациенты «уже обеспечены лекарствами в полном объеме», сообщил РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Он уточнил, что ведомство заключило 66 госконтрактов на поставку антиретровирусных препаратов. Речь идет о лекарствах, которые замедляют развитие ВИЧ и разрушение иммунитета. Общая сумма заключенных договоров составила 28,97 млрд руб., отметил специалист.

«При этом активно применяется механизм заключения долгосрочных контрактов, который позволяет добиваться снижения цен на закупаемые лекарственные препараты и стабильно и бесперебойно обеспечивать пациентов терапией», — добавил Мазус.

По его словам, в этом году Минздрав заключил трехлетние контракты на поставку пяти международных непатентованных наименований лекарств: Долутегравира, Ралтегравира, Этравирина, Нарлапревира и Дасабувира.