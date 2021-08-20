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В Минздраве ответили на сообщение о нехватке лекарств для больных ВИЧ

В России запасено необходимый запас лекарств от ВИЧ и на этот год все пациенты «уже обеспечены лекарствами в полном объеме», сообщил РБК главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Он уточнил, что ведомство заключило 66 госконтрактов на поставку антиретровирусных препаратов. Речь идет о лекарствах, которые замедляют развитие ВИЧ и разрушение иммунитета. Общая сумма заключенных договоров составила 28,97 млрд руб., отметил специалист.

Общественники предупредили о нехватке ВИЧ-лекарств для больных
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«При этом активно применяется механизм заключения долгосрочных контрактов, который позволяет добиваться снижения цен на закупаемые лекарственные препараты и стабильно и бесперебойно обеспечивать пациентов терапией», — добавил Мазус.

По его словам, в этом году Минздрав заключил трехлетние контракты на поставку пяти международных непатентованных наименований лекарств: Долутегравира, Ралтегравира, Этравирина, Нарлапревира и Дасабувира.

Мазус также отметил, что показатели, которые были запланированы на прошлый год, были выполнены, а уровень охвата антиретровирусной терапии с каждым годом растет. На 1 июля этот показатель составляет 83,3%.

Ранее объединение «Коалиция по готовности к лечению» сообщила, что годовых курсов терапии для больных ВИЧ может хватить лишь на 77% пациентов. По данным организации, недополучить помощь могут 66,4 тыс. больных.

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По информации объединения, в стране не хватает 111 тыс. годовых курсов, на закупку которых требуется примерно 5,9 млрд руб. Но деньги, которые были предусмотрены на эти цели, уже израсходованы, отметили в организации.

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