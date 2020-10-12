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Мэр Кисловодска объяснил перепалку с губернатором из-за дороги к школе

По словам мэра Кисловодска, грубая перепалка с губернатором края — это объяснимая ситуация для рабочей обстановки. На видео с совещания губернатор обращается к подчиненному со словами «задолбали»
Владимир Владимиров и Александр Курбатов
Владимир Владимиров и Александр Курбатов (Фото: Антон Подгайко / ТАСС)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании жестко отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова с использованием грубой лексики, видеозапись опубликовало издание «Блокнот». Мэр Кисловодска, комментируя произошедшее, объяснил все «эмоциональной рабочей обстановкой».

Видеозапись с отрывком совещания главы региона с главами муниципалитетов «Блокнот» опубликовал 10 сентября. Разговор между губернатором и мэром зашел о проектировании дороги к одной из школ города. Подчиненные Курбатова начали подсказывать ему информацию, на что губернатор отреагировал очень эмоционально: «Что, в театральной яме там сидите, что ли, все? Садитесь и вместо него отвечайте, будьте главой тогда. Александр Вячеславович [Курбатов], а ты либо глава, либо не глава тогда <...> задолбали».

Курбатов в ответ начал также резко отвечать губернатору, объясняя, что дорога к школе уже есть. Проблемы с подготовкой документации он объяснил тем, что местные власти заранее подавали заявки в Минкавказа, чтобы успеть получить финансирование. Этот ответ губернатора не удовлетворил: «Александр Вячеславович, если ты думаешь, что ты Герой Советского Союза, то ни фига ты не герой. Да ты сейчас проектировать начнешь все эти объекты, о которых говоришь, будет и 200, и 500 миллионов... Если ты взялся за этот объект, то надо было не сейчас вспоминать про дорогу, инфраструктуру, а надо было в начале года вспоминать… Вы брали гарантийные письма под работу команды, а не под то, чтобы ты там спал. Задолбали, блин! У меня зла не хватает». В конце записи губернатор потребовал от мэра предоставить документацию или покинуть пост. «Предоставь мне их сегодня. Не предоставишь — иди вон тогда. Я посмотрю, чтоб ты перестал врать», — сказал Владимиров.

Комментируя «Блокноту» появившуюся запись, мэр Кисловодска заявил, что «рабочая обстановка зачастую носит эмоциональный характер». «Очень высокая ответственность стоит перед всеми за реализацию нацпроекта. Люди работают на пределе, и надо выполнять задачи. А Владимир Владимирович отвечает за миллион вопросов в крае. Это рабочая ситуация, я думаю, у всех такое бывает», — сказал Курбатов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Курбатов пообещал, что все объекты, о которых шла речь на совещании, будут введены в строй в срок. «Школа будет завершаться в конце 2021 года, она только начала строиться. Садик оснащенный, приятный для детей будет. Конечно, для города это очень большой и важный объект, много лет не строились такие объекты», — сказал он.

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Александр Курбатов возглавляет администрацию Кисловодска с 2015 года, является членом партии «Единая Россия».

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Майя Бобенко
Ставропольский край Ставрополье скандал Владимир Владимиров Кисловодск
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