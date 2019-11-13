В Псковской области проверят видео с обругавшим гаишников главой района

Видеозапись была опубликована накануне, однако сам эпизод произошел еще в мае. По словам чиновника, с его стороны произошла сиюминутная импульсивная реакция на задержание нетрезвого водителя автомобиля, в котором он ехал

Дмитрий Сопотов (Фото: Пресс-центр Псковского областного собрания депутатов)

Начальник полиции Псковской области, генерал-майор Алексей Овсянников инициировал проведение проверки по факту появления в Сети видеозаписи, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно высказывается в адрес сотрудников ДПС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«По фактам, изображенным на видео, <...> назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка ситуации», — говорится в сообщении. Решение о проверке принял начальник УМВД по области Алексей Овсянников.

В пресс-службе отметили, что в отношении водителя транспортного средства, на котором передвигался чиновник, был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения.

РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Псковской области и главе Печорского района Дмитрию Сопотову.

Видеозапись появилась в интернете накануне, 12 ноября, вызвав широкий общественный резонанс в регионе. «Псковская лента новостей» сообщила, что видео было сделано в мае текущего года. Тогда сотрудники полиции остановили автомобиль директора МП «Благоустройство», в котором ехали руководитель предприятия Георгий Осипов и Дмитрий Сопотов. Второй в разговоре с полицейским сказал, что ни в одном районе автомобили с людьми такого статуса не останавливают, назвал одного из сотрудников «шестеркой» и заявил полицейскому, что тот ему ничего не сделает.