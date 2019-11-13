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В Псковской области проверят видео с обругавшим гаишников главой района
Видеозапись была опубликована накануне, однако сам эпизод произошел еще в мае. По словам чиновника, с его стороны произошла сиюминутная импульсивная реакция на задержание нетрезвого водителя автомобиля, в котором он ехал
Дмитрий Сопотов (Фото: Пресс-центр Псковского областного собрания депутатов)

Начальник полиции Псковской области, генерал-майор Алексей Овсянников инициировал проведение проверки по факту появления в Сети видеозаписи, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно высказывается в адрес сотрудников ДПС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«По фактам, изображенным на видео, <...> назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка ситуации», — говорится в сообщении. Решение о проверке принял начальник УМВД по области Алексей Овсянников.

В пресс-службе отметили, что в отношении водителя транспортного средства, на котором передвигался чиновник, был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии опьянения.

РБК направил запросы в пресс-службу губернатора Псковской области и главе Печорского района Дмитрию Сопотову.

Видеозапись появилась в интернете накануне, 12 ноября, вызвав широкий общественный резонанс в регионе. «Псковская лента новостей» сообщила, что видео было сделано в мае текущего года. Тогда сотрудники полиции остановили автомобиль директора МП «Благоустройство», в котором ехали руководитель предприятия Георгий Осипов и Дмитрий Сопотов. Второй в разговоре с полицейским сказал, что ни в одном районе автомобили с людьми такого статуса не останавливают, назвал одного из сотрудников «шестеркой» и заявил полицейскому, что тот ему ничего не сделает.

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили «Псковскому агентству информации», что по данному факту губернатор Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Сопотова. Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский рассказал агентству, что в отношении Сопотова будет проведена внутрипартийная проверка. Он отметил, что на этой неделе запланировано заседание президиума регионального политсовета, в ходе которого будет дана оценка действиям главы Печорского района.

Сам Сопотов, комментируя «Псковской ленте новостей» происходящее на видеозаписи, заявил, что повышенный тон и нецензурная брань, которые он допустил в разговоре с полицейским, был с его стороны сиюминутной импульсивной реакцией на ситуацию, связанную с задержанием находившегося за рулем Осипова якобы в нетрезвом состоянии. «Я скажу так: все суды выиграны, там этого не было. Ехал человек, остановили, провели какие-то экспертизы <...> Там не было никакого прецедента, и это доказал суд, экспертиза», — отметил глава района.

Он заявил, что осознает неправильность своих действий. «С сотрудником полиции на следующий же день все вопросы были сняты. А потом уже во всех оспариваемых моментах разбирался суд», — рассказал чиновник. Он добавил, что является эмоциональным человеком, однако такая манера поведения для него несвойственна.

Авторы: Михаил Юшков, Алена Прохоренко
Теги: Псковская область, глава района
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