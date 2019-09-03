Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка

Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».

«Какой вы уполномоченный? Ну вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете?» — обратился он к омбудсмену. Мутко заявил, что местные предприниматели не могут получить средства на восстановление пострадавших в результате паводка предприятий из-за отсутствия необходимых актов. По словам вице-премьера, причина заключается в бездействии местных властей.

«Они акты подали, но он [мэр Тулуна Юрий Карих] не хочет этого делать», — отметил Мутко.

Вице-премьер назвал омбудсмена «собирательным образом» предпринимателей и потребовал в кратчайшие сроки выдать предпринимателям необходимые акты.