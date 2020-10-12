Командира боевого корабля Тихоокеанского флота нашли мертвым

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Во Владивостоке нашли мертвым командира боевого корабля Тихоокеанского флота. Об этом «РИА Новости» заявили в штабе ТОФ.

По данным источников издания VL.ru, тело 33-летнего офицера в начале октября обнаружили его сослуживцы. Следствие считает, что капитан 3-го ранга покончил с собой. Как заявили сослуживцы, офицер долгое время был в депрессии из-за развода с женой. У погибшего остались двое малолетних детей.

Начата доследственная проверка. По данным VL.ru, проверяют и службу психологической помощи ТОФ, которая должна следить за душевным состоянием военнослужащих.

РБК направил запрос в пресс-службу Тихоокеанского флота.

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