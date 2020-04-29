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Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой

За неделю до случившегося сотрудники ФСБ задержали одного из заместителей Павла Ржевского по делу о должностном преступлении
Павел Ржевский
Павел Ржевский (Фото: МВД)

В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Там указали, что Ржевский находился в очередном отпуске. «Руководством главка назначена служебная проверка для выяснения обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка», — сообщили в пресс-службе.

Источник издания NN.ru в правоохранительных органах сообщил, что тело Ржевского было обнаружено в его рабочем кабинете. Также там нашли наградной пистолет.

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Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Издание также отмечает, что неделю назад Ржевский подал рапорт об отставке. Это произошло после того, как сотрудники ФСБ задержали его заместителей: полковника полиции Алексея Сатова и начальника группы разбора. Причиной стало внесение недостоверных изменений в протокол, оформленный по итогам ДТП в Нижнем Новгороде. В результате истинный виновник аварии избежал штрафа.

Ржевский возглавлял УГИБДД по Нижегородской области с лета 2014 года.

Авторы: Артем Филипенок, Майя Бобенко
Теги: Нижний Новгород, ГИБДД
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