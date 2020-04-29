Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой

За неделю до случившегося сотрудники ФСБ задержали одного из заместителей Павла Ржевского по делу о должностном преступлении

Павел Ржевский (Фото: МВД)

В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Там указали, что Ржевский находился в очередном отпуске. «Руководством главка назначена служебная проверка для выяснения обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка», — сообщили в пресс-службе.

Источник издания NN.ru в правоохранительных органах сообщил, что тело Ржевского было обнаружено в его рабочем кабинете. Также там нашли наградной пистолет.

Издание также отмечает, что неделю назад Ржевский подал рапорт об отставке. Это произошло после того, как сотрудники ФСБ задержали его заместителей: полковника полиции Алексея Сатова и начальника группы разбора. Причиной стало внесение недостоверных изменений в протокол, оформленный по итогам ДТП в Нижнем Новгороде. В результате истинный виновник аварии избежал штрафа.