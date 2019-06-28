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Общество ,  
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В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

Сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Москве покончил с собой, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Там заявили, что сотрудник находился во внеочередном отпуске. По предварительным данным, причины самоубийства не связаны с его служебной деятельностью. По факту произошедшего начата проверка.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о заместителе командира взвода батальона вневедомственной охраны по Центральному административному округу Москвы.

По данным источника «Говорит Москва», сотрудника Росгвардии нашли мертвым в доме на 3-й Красногвардейской улице. Агентство «Москва» добавляет, что его тело было обнаружено 27 июня.

В пресс-службе столичного управления МВД не стали комментировать ситуацию, поскольку она находится в компетенции Следственного комитета.

Теги: новости РБК, Росгвардия, самоубийство
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