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В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Официально Росгвардия сообщает, что в машине найден мертвым сотрудник службы. СМИ и информагентства передают, что его расстреляли из огнестрельного оружия
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом РБК сообщили в управления Росгвардии по региону.

«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — рассказал РБК представитель службы.

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Фото: Росгвардия РФ

В то же время источник агентства «РИА Новости» сообщил, что неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника Росгвардии из огнестрельного оружия. В результате нападения росгвардеец погиб. При этом собеседник агентства назвал местом происшествия Назрановский район. «Вечером во вторник в лесном массиве в Назрановском районе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился сотрудник регионального управления Росгвардии. В результате он скончался на месте происшествия», — рассказал источник.

По его словам, стрелявшие скрылись, сейчас ведутся их поиски.

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Фото: Hannah Peters / Getty Images

Информацию о расстреле сотрудника вневедомственной охраны в Назрановском районе подтвердил также источник интернет-газеты «Ингушетия».

По данным Telegram-канала «112», погиб старший лейтенант Микаил Алиев, а нападавших было трое. Они открыли огонь, когда росгвардеец общался с девушкой у дороги.

«После полученных ранений Микаил сел в машину, проехал несколько метров и скончался. Сейчас девушка, которая была с ним, дает показания», — говорится в сообщении.

Авторы: Владислав Гордеев, Алена Прохоренко
Теги: расстрел, Росгвардия, Ингушетия
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