В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

Официально Росгвардия сообщает, что в машине найден мертвым сотрудник службы. СМИ и информагентства передают, что его расстреляли из огнестрельного оружия

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом РБК сообщили в управления Росгвардии по региону.

«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — рассказал РБК представитель службы.

В то же время источник агентства «РИА Новости» сообщил, что неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника Росгвардии из огнестрельного оружия. В результате нападения росгвардеец погиб. При этом собеседник агентства назвал местом происшествия Назрановский район. «Вечером во вторник в лесном массиве в Назрановском районе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился сотрудник регионального управления Росгвардии. В результате он скончался на месте происшествия», — рассказал источник.

По его словам, стрелявшие скрылись, сейчас ведутся их поиски.