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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре уточнили сроки выхода России на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. При этом число новых заболевших может не превышать 9 тыс. человек в сутки. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. заболевших. Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то я думаю, что рост в скором времени прекратится»,— сказала Пшеничная.

По ее словам, важную роль играет сознательность и дисциплинированность людей.

Представитель Роспотреюнадзора добавила, что сейчас нельзя говорить о том, что в стране наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Эксперт указала на то, что сейчас идет речь о сезонном росте заболеваемости ОРВИ а также коронавирусом. Как отметила Пшеничная, такая картина прогнозировалась в конце весны текущего года и летом.

Эксперт указала на то, что в настоящее время запас коек остался зарезервированным на случай сезонного подъема заболеваемости COVID-19. В настоящее время он начинает разворачиваться для того, чтобы своевременно и в нужном объеме оказать помощь всем пациентам, которым необходима госпитализация.

По словам специалиста, в настоящее время наблюдается плавный рост сезонных случаев заболевания.

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19 сентября Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом к концу октября-началу ноября текущего года. Однако точный прогноз в отношении выхода на плато в период осеннего подъема заболеваемости COVID-19 сделать невозможно, говорила эксперт.

Она также указывала, что на время выхода на плато будут влиять как антропогенные, так и климатические факторы, такие как перепады температуры на восприимчивость организма к любым инфекционным заболеваниям, включая коронавирус.

В свою очередь, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член Российской академии наук Виктор Малеев предположил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале, а затем начнется снижение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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