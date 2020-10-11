Вирусолог оценил сроки выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Синицина и Кацалапов прервали выступление на Кубке России из-за травмы Спорт, 15:57 В Красноярске завели уголовное дело из-за разлива топлива в Ангару Общество, 15:56 В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей Общество, 15:36 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 15:27 Эксперты оценили исследование о трех новых симптомах коронавируса Общество, 15:24 В Приморье завели дело из-за нападения охранников поля конопли на полицию Общество, 15:15 Рудковская возмутилась судейством на Кубке России по фигурному катанию Спорт, 15:12 Путин сообщил о подарках от внуков на день рождения Политика, 15:10 Экс-главу минобра Архангельской области отправили под домашний арест Общество, 15:05 Правила самоорганизации и карьерные рельсы: дайджест образования Экономика образования, 15:00  Вирусолог оценил сроки выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России Общество, 14:55 В Минске начались задержания протестующих Общество, 14:27 Российский арбитр рассудит лучшую сборную мира Спорт, 14:24 В «Роскосмосе» сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора Общество, 13:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусолог оценил сроки выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Через 10 дней стоит ожидать пик заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщил РБК вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Дело в том, что когда сильно закрывается возможность передачи между людьми, то в течение какого-то времени вы еще получаете заболеваемость с того времени, когда этих мер не было, потом она начинает затихать», — пояснил он.

При этом, как сообщил вирусолог «РИА Новости», такой прогноз реализуем только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Однако если они не будут выполняться, то их ужесточат.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко в разговоре с РБК тоже отметил, что все будет зависит от того, как россияне воспримут рекомендации по ношению масок. «Пока не будет этого правильного восприятия, не будет никаких предпосылок к тому, чтобы заболеваемость снижалась», — подчеркнул он.

Что касается сроков, то, по мнению Безносенко, до февраля-марта не будет специальных условий для снижения заболеваемости. Он отметил, причиной этому будет продолжение учебы в стенах вузов и школ. Врач пояснил, что он не призывает закрывать учебные заведения, а нужно строго соблюдать масочный режим и использовать другие средства индивидуальной защиты, как это делается во всех медицинских учреждениях. «А в школах и вузах это почему-то не считается необходимым, хотя классы и аудитории — это места скученного нахождения людей», — отметил Безносенко. По его словам, скорее всего, начало обучения и стало катализатором роста заболеваемости.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

За последние сутки в Москве выявили 4501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с 15 мая, когда COVID-19 заболели 4748 человек.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В последние недели в России растет количество заражений. Число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. Всего по стране за последние 24 часа заболели 13 634 человека, что является рекордом за все время пандемии в стране.

коронавирус новости
Материалы по теме
Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег
Общество
Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавирусной инфекции
Общество
Заммэра Москвы Ликсутов заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter