Вирусолог оценил сроки выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России

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Через 10 дней стоит ожидать пик заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщил РБК вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Дело в том, что когда сильно закрывается возможность передачи между людьми, то в течение какого-то времени вы еще получаете заболеваемость с того времени, когда этих мер не было, потом она начинает затихать», — пояснил он.

При этом, как сообщил вирусолог «РИА Новости», такой прогноз реализуем только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Однако если они не будут выполняться, то их ужесточат.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко в разговоре с РБК тоже отметил, что все будет зависит от того, как россияне воспримут рекомендации по ношению масок. «Пока не будет этого правильного восприятия, не будет никаких предпосылок к тому, чтобы заболеваемость снижалась», — подчеркнул он.

Что касается сроков, то, по мнению Безносенко, до февраля-марта не будет специальных условий для снижения заболеваемости. Он отметил, причиной этому будет продолжение учебы в стенах вузов и школ. Врач пояснил, что он не призывает закрывать учебные заведения, а нужно строго соблюдать масочный режим и использовать другие средства индивидуальной защиты, как это делается во всех медицинских учреждениях. «А в школах и вузах это почему-то не считается необходимым, хотя классы и аудитории — это места скученного нахождения людей», — отметил Безносенко. По его словам, скорее всего, начало обучения и стало катализатором роста заболеваемости.