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«Коммерсантъ» назвал вероятную причину аварии ракеты «Союз»
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«Коммерсантъ» назвал вероятную причину аварии ракеты «Союз»
Общество, 05:19
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«Коммерсантъ» назвал вероятную причину аварии ракеты «Союз»
По данным источников издания, авария произошла из-за неотделения одного из четырех боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ». Рассматривается три варианта причин, почему это могло произойти, все они будут тщательно изучены
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

К аварии «Союза-ФГ», произошедшей накануне после старта с космодрома Байконур, привело неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, причастных к расследованию инцидента.

По их словам, к такому развитию событий могли привести две причины. Превая из них связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья причина, по словам одного из источников, является маловероятной. Теоретически она может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки», сказал собеседник.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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В ближайшее время комиссия, занимающаяся расследованием обстоятельств аварии, тщательно изучит каждую из этих возможных причин, добавляет издание. По данным источников газеты, на «разбор полетов» специалистам будет отведен примерно месяц.

По факту аварии «Союза-ФГ», как сообщалось ранее, следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ). По версии следствия, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей второй ступени ракеты по неизвестной причине произошла нештатная ситуация. Пилотируемый корабль «Союз МС-10» потерял управление и упал, сработала система аварийсного спасениия, в итоге экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле.

Для установления причин аварии была создана специальная комиссия «Роскосмоса». «Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения», — предупредил накануцне вице-премьер Юрий Борисов. 

«Союз МС-10», стартовавший 11 октября с Байконура, должен был доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле. 

Автор: Мария Бондаренко.
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