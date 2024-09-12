Ведущие вузы увеличили набор на программы по беспилотникам

В ходе приемной кампании вузы открыли новые и увеличили набор на имеющиеся программы по беспилотникам. Сейчас специалисты востребованы в военной сфере, но в будущем спрос увеличится в гражданских секторах, уверены эксперты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На какие программы по беспилотникам набирали студентов

В Московском физико-техническом институте в этом году открыли новое направление под названием «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Оно дополнило существующую программу «Авиационные технологии». В сумме на эти две образовательные программы зачислены 36 студентов, сообщил РБК заместитель руководителя Передовой инженерной школы радиолокации, радионавигации и программной инженерии МФТИ Алексей Рудометкин.

14 абитуриентов поступили по общему конкурсу, восемь воспользовались правом поступить без вступительных испытаний, шесть человек поступили на целевые места, еще восемь приняли на платной основе. Абитуриенты поступали по общему набору, а распределяться будут уже в процессе обучения.

«Первоначально планировалось набрать 28 человек, но, увидев неподдельный интерес и мотивацию со стороны ребят, приемная комиссия рекомендовала к зачислению большее количество человек», — отметил Рудометкин. По его словам, поступающие на программы БАС и авиационных технологий продемонстрировали очень высокий уровень подготовки и желание стать частью быстроразвивающейся отрасли.

В прошлом году только на программу «Авиационные технологии» в вуз зачислили 14 человек. Такой рост числа зачисленных с учетом увеличения проходных баллов, по мнению Рудометкина, наглядно показывает повышение интереса к авиации, беспилотным технологиям и к инженерным специальностям в целом.

В Передовой инженерной школе МФТИ также есть образовательные программы бакалавриата «Радиолокационные технологии» и «Программная инженерия», которые тоже связаны с беспилотной тематикой. «Так как любой летательный аппарат летает не в вакууме, он должен видеть, что происходит вокруг, и без радиолокаторов это невозможно», — пояснил Рудометкин. В 2024 году на обе эти программы приняты 44 человека.

Новые программы базового высшего образования (так называется первая ступень обучения в рамках реформы образования) запустил и Томский государственный университет. На «Программное и аппаратное обеспечение беспилотных авиационных систем» приняли, как и планировалось, 20 человек, еще 30 студентов поступили на новое направление «Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами». Всех этих студентов приняли по общему конкурсу на бюджет, уточнил РБК заместитель декана факультета инновационных технологий ТГУ Дмитрий Шашев.

К 2030 году в России должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров (НПЦ) для разработки и выпуска дронов в регионах. Работа по созданию таких центров ведется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих». Томская область стала одним из пилотных регионов по созданию сети аккредитованных Росавиацией научно-производственных центров для разработки и выпуска дронов в регионах к 2030 году. В регионе такой центр должен заработать уже в 2024 году.

В Московском авиационном институте (МАИ) с 2023 года запущены три направления подготовки в рамках специализированного высшего образования: «Проектирование БАС», «Моделирование и оптимизация в БАС», «Обработка данных полезных нагрузок БАС». В этом году в совокупности на эти направления вуз принял 48 человек, трое из них — на платной основе, сообщили РБК в пресс-службе института. В прошлом году на программы поступили 30 студентов.

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации (МГТУ ГА) на программы по беспилотным авиационным системам приняли 67 человек, следует из приказов, опубликованных на сайте вуза. Как подсчитал РБК, большинство из них (54 человека) поступили на бюджет, на платное — шесть человек. По отдельной квоте, предусмотренной для участников военной операции и их детей, зачислили пять человек, в рамках особой квоты для инвалидов и на целевое обучение поступили по одному человеку. К тому же среди поступивших есть три иностранца.

В Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), согласно данным на сайте, на две программы, касающиеся беспилотных авиационных систем, в общей сложности поступили 73 студента, из них 49 — на бюджет.

В Московском государственном университете им. Н.Э. Баумана нет отдельного бакалавриата по беспилотным авиационным системам, уточнил РБК ответственный секретарь приемной комиссии Иван Сидельников. При этом сейчас в вузе есть восемь программ, студенты которых в той или иной степени могут быть причастны к разработке БАС в части разработки систем управления, баллистики летательных аппаратов, разработки двигателей, разработки электронной компонентной базы, программного обеспечения, конструкций, а также в части применения композитных материалов.

«Мы перечислили только основные, наиболее тесно связанные. Так, конечно, причастных направлений намного больше», — пояснил Сидельников. В общей сложности на эти программы в 2024 году в рамках бюджета поступили 848 человек, еще 100 — на платное обучение.

В 2024 году стартовал национальный проект по развитию беспилотной авиации в России до 2030 года. Президент Владимир Путин поручил создать систему обучения кадров для развития этой отрасли. Министр образования и науки Валерий Фальков в июне сообщал, что обучающие программы по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в гражданских специальностях разрабатываются в 70 вузах. В 2024 учебном году некоторые университеты уже внедрили новые программы бакалавриата по конструированию и управлению беспилотниками.

Где еще готовят специалистов по беспилотникам

Помимо программ бакалавриата вузы давно обучают специалистов БАС в рамках курсов, программ магистратуры или переквалификации.

К примеру, Удмуртский государственный университет и МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с компанией ZALA, которая производит беспилотные системы, открыли специализированные направления в магистратуре.

В ТГУ помимо только запустившегося бакалавриата есть программы магистратуры для специалистов по беспилотникам, а также программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки.

Отдельные курсы по беспилотным авиационным системам с сентября также запустил университет «Иннополис».

Кроме того, в Министерстве просвещения в апреле этого года сообщали, что в 523 школах откроются специализированные кружки, а в 30 колледжах — центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками. В проекте участвуют 30 регионов. «Полная готовность программы должна быть обеспечена с 1 сентября, когда учащиеся начнут следующий учебный год», — заявлял Андрей Белоусов, бывший тогда первым заместителем председателя правительства (с мая — министр обороны).

Где нужны специалисты по беспилотникам

В общий национальный проект по беспилотным авиационным системам, который стартовал в 2024 году, в том числе входит федеральный проект по подготовке кадров для БАС. Согласно планам к 2030 году число специалистов в сфере беспилотников в России должно вырасти до 1 млн человек.

Кадров действительно сейчас не хватает, отметил в разговоре с РБК руководитель компании «Аэрокон», специализирующейся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов разного назначения, эксперт рабочей группы НТИ «Аэронет» Эдуард Багдасарян. При этом, по его словам, основной недостаток специалистов сейчас именно в военной области.

«Проблемы возникают у компаний, которые активно занимаются выпуском беспилотников для армии и осуществляют массовый серийный выпуск. И разработчики этих компаний, и производственные подразделения нуждаются в квалифицированных специалистах: сборщиках, наладчиках, программистах, электронщиках, слесарях, электриках», — рассказал Багдасарян.

В то же время при описании учебных программ на сайтах вузов обычно указывают перспективные гражданские направления применения беспилотников. К примеру, в описании бакалавриата МФТИ указано, что «уже сегодня с помощью БАС: доставляют грузы, ведут метеонаблюдение, ищут пропавших людей, наблюдают за использованием природных ресурсов, обрабатывают поля», но никак не упомянуто применение дронов в военных целях.

На странице факультета беспилотных технологий университета «Синергия» среди мест трудоустройства указаны ведущие российские вендоры и интеграторы, технопарки, крупнейшие промышленные предприятия НИОКР.

Самые востребованные области применения беспилотников, по словам директора Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» Дмитрия Девитта, те, которые ранее уже сталкивались с беспилотниками в решении своих бизнес-задач: энергетический сектор и аграрный. В целом также фиксируется огромный интерес по решению вопросов мониторинга во многих областях, сказал он РБК.

Какой уровень зарплат В течение 2024 года на сервисе по поиску работы hh.ru опубликовали 451 вакансию с упоминанием беспилотной авиации в названии или функционале, сообщили РБК в пресс-службе сервиса. Лидерами по спросу на специалистов по БАС являются отрасли электроники и приборостроения (порядка 100 вакансий в 2024 году), информационных технологий (более 80 вакансий), автобизнес (74), госсектор (42), образовательные учреждения (30). По данным сервиса, диапазон предлагаемых зарплат достаточно широкий — от 70 тыс. до 290 тыс. руб. При этом в основном предлагают доход от 90 тыс. до 125 тыс. руб.

В основном кадры готовят сами компании, потому что у любой компании своя техника и специфические программы, есть особенности использования, применения каждого вида беспилотников, говорит Багдасарян. Поэтому у конкретной фирмы, которая производит комплексы, есть свои обучающие программы.

Багдасарян положительно оценивает внедрение специализированных программ по беспилотникам на этапе бакалавриата. «Человек, получивший образование в области беспилотных авиационных систем, получает классическое серьезное образование с хорошей перспективой. Техника будет развиваться, ее нужно будет эксплуатировать, нужны будут специалисты», — считает эксперт.

По словам Багдасаряна, Россия пока отстает в создании высоких технологий в области авиации, робототехники, беспилотных систем. Инвестиции очень незначительны, в основном инвестирует государство, и в военные технологии, в то время как во всем мире развивается применение дронов в гражданских сферах. Военная операция действительно послужила импульсом в развитии инженерной сферы, в том числе и области беспилотных авиационных систем, но после ее окончания российский рынок технологий БАС будет расти, и специалисты будут востребованы, считает Багдасарян.

Рынок получил огромное ускорение за счет нацпроекта и понимания необходимости развития этой области со стороны государства, отметил Девитт. «Сейчас активный спрос исходит от крупных и подведомственных компаний, для работы с которыми требуются довольно серьезные финансовые затраты. С упрощением регуляции и правовой нагрузки бизнес постепенно начнет повсеместное внедрение технологий», — уверен он.