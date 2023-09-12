«Известия» опубликовали разговор пилотов севшего в поле лайнера

Пилот экстренно севшего в поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний» перед приземлением говорил о «потере гидравлики». На борту самолета находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа

Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

Пилот экстренно приземлившегося в поле в Новосибирской области самолета «Уральских авиалиний» перед посадкой заявил о «потере гидравлики», следует из опубликованной «Известиями» записи переговоров.

«Потеря гидравлики. <...> Принимаем решение на Новосибирск», — говорит пилот.

По данным телеграм-канала Baza, самолетом управляли капитан судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. Канал писал, что причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. Позже об этом сообщили агентству «РИА Новости» в экстренных службах.

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-320 следовал по маршруту Сочи — Омск. В 5:44 мск он экстренно приземлился в поле близ села Каменка в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщили в Росавиации.

«Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался», — говорится в сообщении ведомства.

В Новосибирской области организовали оперштаб, из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26, а также к месту посадки борта направили автобусы для транспортировки в Новосибирск.

В свою очередь МЧС Новосибирской области сообщало, что на борту Airbus-320 находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все они эвакуировались, никто не пострадал, разрушений как на земле, так и самого самолета нет. В «Уральских авиалиниях» говорили о 161 пассажире.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что самолет совершил аварийную посадку «по технической причине». СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).