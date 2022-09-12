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«Коммерсантъ» узнал о явке с повинной задержанного за убийство в Латвии

«Коммерсантъ»: задержанный за убийство в Латвии оформил явку с повинной в России
Совладелец рижского спортклуба Wrestling Spirit, которого в Латвии подозревают в убийстве, в России оформил явку с повинной по делу о незаконном приобретении оружия. Это делает невозможным его экстрадицию в Латвию
Иван Агапитов
Иван Агапитов (Фото: vp.gov.lv)

Совладелец рижского спортивного клуба Wrestling Spirit Иван Агапитов, который был задержан в России по запросу Латвии в конце февраля из-за подозрений в причастности к убийству, написал в Москве явку с повинной по делу о незаконном приобретении оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Латвии, где, как писала газета ранее, Агапитов имеет статус негражданина, его заочно обвиняют в причастности к убийству футбольного агента Романа Беззубова. Также местные власти считают, что он представляет «угрозу общественной безопасности» страны.

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Агапитова и еще одного выходца из Латвии Дениса Коняшкина задержали в съемной квартире в Москве по запросу Латвии 24 февраля. По версии прокуратуры Латвии, Агапитов и Коняшкин были соучастниками убийства Беззубова. Футбольного агента, который ехал на автомобиле BMW X5, расстреляли 14 апреля 2021 года, стрелки были в машине Volkswagen Touareg, которой пользовался Агапитов.

Мужчина причастность к убийству отрицает. Он утверждает, что с Беззубовым вообще не был знаком, а в Латвии подвергался преследованию со стороны властей, так как участвовал в митингах, организованных пророссийскими организациями, акциях протеста против «русофобской политики», а также выступал в защиту русского языка. После задержании в России по запросу Латвии Агапитову грозила экстрадиция.

Однако в мае 2022 года, спустя три месяца после ареста Агапитова, в подсобном помещении дома, где он снимал квартиру, были найдены самодельный глушитель, сигнальный пистолет МР-371 и 61 патрон калибра 9 мм. Экспертиза пришла к заключению, что пистолет можно использовать для стрельбы боевыми патронами. Из-за этого завели уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК России).

Расследование три месяца велось в отношении неустановленных лиц, Агапитов причастность к появлению оружия в подсобке дома отрицал.

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Однако 18 августа он, по данным газеты, написал явку с повинной. В ней он объяснил, что купил оружие и патроны для самообороны через даркнет. С продавцом, как следовало из его объяснений, непосредственно контактировал не он сам, а его знакомый, проживающий в Латвии, он же потом и назвал адрес закладки в Подольске, где нужно было забрать покупку. Получив эти объяснения 1 сентября, дознаватель предъявил Агапитову обвинение по ст. 222 УК.

При этом, по данным издания, признанию фигурантом вины во многом способствовали позиция российской Генпрокуратуры, которая не нашла правовых оснований для отказа в выдаче Агапитова Латвии, а также отказ МВД России предоставить ему временное убежище на территории страны.

А после того как 8 июня отказ признало законным и главное управление по вопросам миграции МВД, куда обратилась защита арестованного, экстрадиция стала для обвиняемого лишь вопросом времени, отмечает газета.

Расследование же нового дела останавливает процесс выдачи как минимум до вынесения приговора, в случае обвинительного решения суда — до отбытия Иваном Агапитовым назначенного наказания. Сейчас Агапитов находится в московском СИЗО-4 под арестом.

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Латвия экстрадиция уголовное дело Футбол
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