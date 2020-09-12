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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

Общее число умерших от COVID-19 в столице составило 4982 человек

За прошедшие сутки в Москве умерли 14 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 4982 человек.

По данным на утро 11 сентября, с начала эпидемии в Москве зафиксировали 270,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из заболевших 228,6 тыс. выздоровели.

За прошедшие сутки в столице выявили 670 новых случаев заражения коронавирусом.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»


В России с начала пандемии COVID-19 заболели 1,057 млн человек, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 5,4 тыс. новых случаев. Всего в стране от коронавируса умерли 18,4 тыс. человек, выздоровели более 874 тыс.

На этой неделе в Москве началась вакцинация от коронавируса. Она идет в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи. Участникам сделали первую инъекцию двухкомпонентного препарата 9 сентября, а второй компонент вакцины введут через 21 день.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: пандемия, Москва
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