В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

Общее число умерших от COVID-19 в столице составило 4982 человек

За прошедшие сутки в Москве умерли 14 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 4982 человек.

По данным на утро 11 сентября, с начала эпидемии в Москве зафиксировали 270,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из заболевших 228,6 тыс. выздоровели.

За прошедшие сутки в столице выявили 670 новых случаев заражения коронавирусом.

В России с начала пандемии COVID-19 заболели 1,057 млн человек, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 5,4 тыс. новых случаев. Всего в стране от коронавируса умерли 18,4 тыс. человек, выздоровели более 874 тыс.